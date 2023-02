No cabe duda que “The Last of Us” se ha convertido en la serie del momento. Los fans de los videojuegos y nuevos espectadores esperan con ansias el estreno de nuevos capítulos en la plataforma HBO Max. Actualmente, hay seis en la aplicación, los cuales son realmente extensos y llenos de emoción.

Si has terminado el primer videojuego, habrás notado todas las referencias y escenas calcadas en la serie. No obstante, Neil Druckmann y Craig Mazin, se han tomado la libertad de añadir algunos detalles extra para complementar la serie.

Por ejemplo, vimos en capítulos pasados el pasaje de Bill y Frank desde el punto de vista de ellos y no desde la visita de Joel y Ellie. En el capítulo 6, se introdujo un elemento que hace referencia al siguiente videojuego (y posible segunda temporada).

Craig Mazin, el showrunner de la serie, explicó el motivo por el cual añadieron este elemento a la serie, pese a que la primera temporada solo se centra en los sucesos del juego de PS3 y PS4. Pese a que Mazin comenzó a trabajar en este proyecto antes de que se ponga a la venta The Last of Us Part 2, ya tenía conocimiento de unas de las mejores escenas: “la fascinación de Ellie por ser astronauta y viajar al espacio”.

“Teníamos esta oportunidad que Neil no tuvo en el primer juego. Ahora sabemos más. Era una oportunidad de enseñar cómo Joel conocía a Ellie. Ella le pregunta si sabe quién es su astronauta favorito y él lo sabe. Instintivamente, él ya está en su cabeza y la conoce, y ella no se sorprende”, comentó el director.

Recordemos que en el segundo juego, los dos protagonistas pasan por un museo, en donde Ellie conoce más acerca de los viajes a la luna y la exploración espacial de la humanidad. Inclusive, ella logra ingresar en una nave y se simulan los sonidos del viaje por los aires.

Ellie simula ser astronauta

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.