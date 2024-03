Tras el éxito destacado de series como “House of Cards”, los productores de HBO decidieron crear “The Regime”, una sátira política dividida en seis episodios y protagonizada por Kate Winslet. Además de contar con la ganadora del Oscar en el elenco, esta nueva producción será dirigida por Stephen Frears y Jessica Hobbs, esta última galardonada con un Emmy por su trabajo en “The Crown”, mientras que Will Tracy será el showrunner de esta serie basada en la caída de una autocracia en un país ficticio europeo. Si estás interesado en conocer la guía de episodios de esta serie de Max, pues no pierdas el tiempo y solo disfruta este artículo que Depor tiene para ti.

Los dramas políticos e históricos suelen atraer a una amplia audiencia en las plataformas de streaming, y los productores de HBO son conscientes de ello. Es por eso que “The Regime”, la nueva serie protagonizada por Kate Winslet, Hugh Grant y Andrea Riseborough, se presentará en seis partes repletas de historia y suspenso, según reseñaron medios como Collider.

Kate Winslet en "The Regime", la nueva serie de HBO disponible para la plataforma MAX (Foto: HBO Max)

La serie, que no está basada en ningún evento o persona real, consta de seis episodios que fueron filmados en Austria en enero de 2023, específicamente en el Liechtenstein Garden Palace, que forma parte del Museo de Liechtenstein, ubicado en Fürstengasse, en el distrito 9 de Viena. Además, está programado su estreno para el 3 de marzo de 2024.

¿DE QUÉ TRATA “THE REGIME”, LA NUEVA SERIE PROTAGONIZADA POR KATE WINSLET?

De acuerdo a la sinopsis oficial reza que “The Regime” cuenta la historia de un año dentro de los muros del palacio de un régimen europeo moderno que comienza a desmoronarse.

Según diversos portales, la trama empieza luego de que la canciller Elena Vernham experimenta un creciente estado de paranoia e inestabilidad tras permanecer enclaustrada por un largo periodo. Luego, busca refugio en Herbert Zubak, un soldado impredecible, como una fuente de confianza poco convencional.

A medida que Zubak ejerce una mayor influencia sobre la canciller, los intentos de Elena por expandir su poder resultan en la fractura tanto del palacio como del país circundante.

"The Regime" promete cautivar a los amantes de los thrillers (Foto: HBO)

Como se mencionó anteriormente, esta producción de naturaleza histórica tiene como objetivo ofrecer una perspectiva más detallada sobre la caída y el colapso de las autocracias en Europa, aunque no dejando de lado el tema de la sátira gracias a la dirección de Will Tracy y el talento de Jessica Hobbs.

GUÍA DE EPISODIOS DE “THE REGIME”

Los capítulos de “The Regime” llegarán al streaming de acuerdo con la siguiente programación que te mostraremos a continuación:

Episodio 1 “Victory Day”: domingo 3 de marzo del 2024

Episodio 2 “The Founding”: domingo 10 de marzo del 2024

Episodio 3 “The Heroes’ Banquet”: domingo 17 de marzo de 2024

Episodio 4: domingo 24 de marzo de 2024

Episodio 5: domingo 31 de marzo de 2024

Episodio 6: domingo 7 de abril de 2024

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “THE REGIME”?

El horario de lanzamiento de cada episodio de “The Regime” variará de acuerdo al país en el que te encuentres. A continuación, la lista de los estrenos según los países:

Horario de estreno:

Estados Unidos: 6 pm. (PT) / 9 pm. (ET) de cada domingo

México: 8 pm.

Guatemala: 8 pm.

Honduras: 8 pm.

El Salvador: 8 pm.

Nicaragua: 8 pm.

Costa Rica: 8 pm.

Perú: 9 pm.

Colombia: 9 pm.

Panamá: 9 pm.

Ecuador: 9 pm.

Venezuela: 10 pm.

Bolivia: 10 pm.

República Dominicana: 10 pm.

Puerto Rico: 10 pm.

Paraguay: 11 pm.

Chile: 11 pm.

Argentina: 11 pm.

Uruguay: 11 pm.

¿CÓMO VER “THE REGIME”?

“The Regime” está disponible en Max (anteriormente HBO Max) a nivel mundial. Por lo tanto, para ver su cuarta temporada, solo necesitas contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

Póster oficial de "The Regime" (Foto: Max)