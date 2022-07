La película “Thor: Love and Thunder” está muy próxima a estrenarse. Así, cientos de seguidores de Marvel alrededor del mundo no pueden con la emoción de saber que muy pronto disfrutarán de la cuarta cinta del famoso superhéroe de la franquicia, que será dirigida por Taika Waititi.

Con un elenco liderado por Chris Hemsworth (Thor), Christian Bale (Gorr, el Carnicero de Dioses), Tessa Thompson (Valquiria) y Natalie Portman (Jane Foster / Mighty Thor), la nueva cinta del MCU tiene establecida una próxima fecha de estreno, que varía de acuerdo al territorio en el que te encuentres.

Por ello, en la siguiente nota, entérate desde cuándo y cómo podrás ver “Thor Love and Thunder”, la nueva película de Marvel.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “THOR 4″?

Tras el estreno de “Thor: Ragnarok” en el 2017, muchos fans de la franquicia estuvieron a la espera de la siguiente película del superhéroe. En ese sentido, esta cinta llega cinco años después y con nuevos pesares para el ‘Dios del Trueno’.

Si no quieres perderte las nuevas revelaciones del personaje, presta atención a los días en los que se estrena la película de Marvel Studios, según el país en el que estés.

Estreno de “Thor: Love and Thunder” en Latinoamérica: El lanzamiento en México, Colombia, Perú, Panamá, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay y otros países de Latinoamérica, será el jueves 7 de julio.

“Thor: Love and Thunder” se estrena en Estados Unidos el viernes 8 de julio (Foto: Marvel Studios)

¿CÓMO VER “THOR: LOVE AND THUNDER”?

La cuarta película del superhéroe Thor, y la número 29 del Universo cinematográfico de Marvel (MCU), podrá verse exclusivamente en cines en su fecha de estreno. Como se mencionó, la cinta se lanzará el 8 de julio en su país de origen. En Latinoamérica, por su parte, el estreno será un día antes.

No obstante, se han preparado algunas funciones exclusivas de pre-estreno que se realizarán el miércoles 6 de julio. Puedes revisar la cartelera desde las fuentes oficiales de tus salas de cine favoritas o desde la página que ha proporcionado Marvel a través de este enlace.

El 6 de julio vive la función especial pre-estreno de la película de Thor... ¡y la poderosa Thor! ⚡😱 Podrás adquirir tus tickets en https://t.co/hdmKSGuWS6. 🍿🎬 #Thor: Amor y Trueno, 7 de julio, solo en cines. pic.twitter.com/WbeQ9NqSfi — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) June 21, 2022

¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE LA PELÍCULA EN DISNEY PLUS?

Tal como fue el caso de “Shag-Chi” y “Eternals”, los espectadores tuvimos que esperar más de 60 días para disfrutar de las películas en Disney Plus. No obstante, cintas como ”Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (en español: “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”) solo tardaron 48 días en publicarse en la plataforma de streaming. ¿Qué pasará con “Thor: Amor y trueno”?

De acuerdo con las declaraciones del CEO de Disney, Bob Chapek, el estreno de “Thor 4″ en Disney+ podría darse 47 días después de su lanzamiento oficial en cines. “El 24 de agosto es una fecha de estreno probable”, dijo en una conferencia de prensa mientras presentaba “Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos”.

En ese sentido, se puede presumir que el largometraje de Taika Waititi llegue al servicio en el periodo comprendido entre el domingo 21 de agosto y el lunes 5 de septiembre. Sin embargo, debemos esperar la confirmación oficial por parte del estudio.

"Thor: Love and Thunder" puede llegar a Disney + entre el domingo 21 de agosto y el lunes 5 de septiembre (Foto: Marvel Studios)

¿DE QUÉ TRATA “THOR: LOVE AND THUNDER”?

Según la sinopsis oficial, en “Thor: Love and Thunder”, el Dios del Trueno (Chris Hemsworth) emprende un viaje que no se parece en nada a lo que se ha enfrentado hasta ahora: una búsqueda de la paz interior.

Pero el retiro de Thor se ve interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gorr el Carnicero de Dioses (Christian Bale), que busca la extinción de los dioses. Para hacer frente a la amenaza, Thor solicita la ayuda del Rey Valkiria (Tessa Thompson), de Korg (Taika Waititi) y de su ex novia Jane Foster (Natalie Portman) que, para sorpresa de Thor, empuña inexplicablemente su martillo mágico, Mjolnir, como Mighty Thor.

Juntos, se embarcan en una aventura cósmica en la que tendrán que descubrir el misterio de la venganza del Carnicero de Dioses y detenerlo antes de que sea demasiado tarde.