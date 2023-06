“Transformers: Rise of the Beasts” nos trae la alianza de los Autobots y Maximals en busca de derrotar a los Terrorcons y Unicron. La segunda entrega la franquicia muestra a antogonistas más grandes, quienes los pondrán en graves aprietos.

Esta película significa la introducción de dos nuevos protagonistas humanos: Noah (Anthony Ramos) y Elena (Dominique Fishback), a la vez de otros robots que tuvieron su primera aparición o estuvieron brevemente en el pasado. El final de “Transformers: Rise of the Beasts” abre la posibilidad de más aventuras en su final, pero no todos sobreviven a esta entrega.

"Transformers: El despertar de las bestias" ya está disponible en cines.

“TRANSFORMERS: RISE OF THE BEASTS” VE MORIR A VARIOS PERSONAJES

El primer personaje en morir en “Transformers: Rise of the Beasts” fue el líder original de los Maximals, Apelinq. Ocurre mientras Optimus Primal, Cheetor, Rhinox y Airazor tienen la tarea de dejar su planeta con la llave Transwarp para que Unicron quede varado, cuando Apelinq hace una resistencia final contra Scourge para distraerlo y retrasar su ataque, pero este lo termina matando.

También sorprende la muerte de Bumblebee, acontecida cuando los Autobots descubren la llave Transwarp en la Tierra y entran en conflicto con Scourge y los Terrorcons. Es así que el primero de ellos toma ventaja sobre Optimus Prime, lo que lleva al segundo al mando de confianza del líder de los Autobots a acudir en su ayuda. Es así que Bumblebee da un buen combate contra Scourge, pero el villano termina liquidándolo, aunque felizmente luego revive.

Por su parte, Airazor muere después de ser infectado por Scourge para proteger al resto del grupo. A su vez, Optimus Prime y Optimus Primal se unen para matar a Battletrap, quien se había convertido en una amenaza para los Autobots y Maximals a lo largo de la película. Otro personaje que muere pero logra sobrevivir es Mirage, algo que ocurrió cuando se enfrenta a Scourge y recibe múltiples disparos en su cuerpo.

SCOURGE Y SU IMPRESIONANTE MUERTE EN “TRANSFORMERS: RISE OF THE BEASTS”

Apenas se conoció que Bumblebee estaba vivo nuevamente, inicia una batalla con Nightbird, a quien finalmente derrota y mata luego de una batalla aérea. Lo utiliza como escudo contra los disparos de Scourge antes de arrancarle una de las alas del Terrorcon.

Asimismo, una de las muertes principales de “Transformers: Rise of the Beasts” ocurre cuando Optimus Prime derrota a Scourge y consigue una revancha. El Autobot tiene una mejor performance durante esta pelea, pues usa la lava para calentar sus armas y hacer que sus ataques sean más potentes.

Por otro lado, Unicron no muere, pero es derrotado, por lo que se espera que sea el villano de la nueva trilogía, lo que lo podría tener lleno de ansias de venganza luego de “Transformers: Rise of the Beasts”.