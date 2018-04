¿Será el fin del roaming? Google anunció el servicio de llamadas vía WiFi de Google Voice. De momento la versión está en fase beta pública para Android y web. Será cuestión de tiempo para que el servicio se extienda a iOS de Apple.



El objetivo de esta iniciativa es evitar que los usuarios gasten en roaming cuando viajen al extranjero y no depender únicamente de la señal del móvil. Lo interesante es que las llamadas vía WiFi podrán realizarse desde cualquier dispositivo.



Para formar parte del beta, debes llenar este formulario de Google para después recibir un correo electrónico con instrucciones adicionales. Si ya cuentas con el servicio de Google Voice, solo basta actualizar la App.



La buena noticia viene acompañada de ciertas restricciones. El nuevo servicio de Google no permite la opción de llamada entrante cuando sea habilitada y en caso de una PC, las llamadas solo funcionarán por Chrome.



También hay que considerar que la conexión Bluetooth de Android no permitirá el uso de los botones en el dispositivo para responder llamadas o colgar. Lo mismo sucede al utilizar el modo auricular cuando el Bluetooth está emparejado.



¿Ya te estás animando? Recuerda contar con la última versión de Google Voice e ingresar a 'Configuración' en caso de no aparecer el banner que permite habilitar las llamadas telefónicas.