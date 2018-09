Los smartphones Alcatel 1 y 1X de la SERIE 1, todos ellos equipados con sistema operativo Android 8.1 Ordeo de Google , se caracterizan por llevar la pantalla FullView 18:9 en una gama accesible para un exigente mercado de telefonía móvil.



La novedad de esta SERIE 1 de Alcatel es la versión GO Edition de Android en los modelos 1 y 1X para satisfacer cuatro exigencias que los usuarios vienen pidiendo a los fabricantes de smartphones: ahorro de almacenamiento con Files Go, seguridad con el soporte de Google Play Protect, mayor control en el uso de plan de datos y las Apps Go, una función que hace que las aplicaciones requieran menos espacio y tengan mayor rendimiento.



Veamos los detalles técnicos de ambos smartphones:



Alcatel 1

Pantalla FWVGA+ de 5 pulgadas

Relación de aspecto 18:9

Cámara frontal de 5MP y trasera de 8MP

Memoria ROM de 8GB (expandible hasta 32GB con Micro SD)

RAM de 1GB.

Sistema Android 8.1 Oreo (Go Edition)

Conectividad 4G LTE

Batería de 2,000 mAh

Procesador Mediatek MT6739



Alcatel 1X

Pantalla de 5.34 pulgadas FWVGA FullView 18:9

Cámara frontal de 8MP con selfie flash y trasera de 13MP con flash LED.

Sistema Android 8.1 Oreo (Go Edition)

Sensor de huella digital

Procesador Mediatek MT6739

Conectividad 4G LTE

Batería de 2,460 mAh

Memoria interna de 1GB RAM

16 GB de memoria ROM, expandible hasta 32GB con tarjeta Micro SD.

