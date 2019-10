Android 10 y el listado de smartphone que se actualizarán en los próximos días

Las últimas

[{"id":137875,"title":"Y sigue 'dulce' con el gol: Edison Flores marc\u00f3 el segundo de Morelia ante Ju\u00e1rez por el Apertura 2019 [VIDEO]","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/gol-edison-flores-ver-orejas-2-0-morelia-juarez-apertura-2019-liga-mx-video-137875","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb88bfc9fa9.jpeg"},{"id":137867,"title":"El in\u00e9dito sistema que prepara \u00c1ngel Comizzo para recuperar la punta del Torneo Clausura [FOTOS]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-revolucionario-once-prepara-angel-comizzo-duelo-municipal-fotos-137867","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db096482db71.jpeg"},{"id":137724,"title":"Cruz Azul vs. Le\u00f3n en el Estadio Azteca: sigue AQU\u00cd partidazo por fecha 16 del Apertura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/cruz-azul-vs-leon-vivo-online-directo-tudn-liga-mx-apertura-2019-tv-azteca-canal-5-fox-sports-fecha-16-estadio-azteca-live-sports-event-mexico-nczd-137724","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba57364900a.jpeg"},{"id":137874,"title":"Yoshimar Yotun: \"Cuando Christian Cueva se pone la camiseta de la Selecci\u00f3n es un monstruo, un jugadorazo\"","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-cueva-pone-camiseta-bicolor-monstruo-jugadorazo-dijo-yoshimar-yotun-137874","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5db9c1dcca530.jpeg"},{"id":137872,"title":"\u00a1P\u00f3nganle un marco! Golazo de Mauro Z\u00e1rate de tiro libre para empate entre Boca y Lan\u00fas por Superliga Argentina [VIDEO]","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/boca-juniors-vs-lanus-vivo-gol-mauro-zarate-empate-1-1-tiro-libre-superliga-argentina-2019-video-137872","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb84186bedd.jpeg"},{"id":137722,"title":"Con remontada: Argentina derrot\u00f3 a Camer\u00fan y domina el Grupo E del Mundial Sub 17 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-camerun-vivo-directo-online-ver-transmision-via-directv-play-grupo-e-mundial-sub-17-brasil-2019-kleber-jose-andrade-nczd-137722","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb86c4abf34.jpeg"},{"id":137871,"title":"Asistencia de crack: pase milim\u00e9trico de Guerrero y golazo de Lindoso para el 1-0 del Inter ante Paranaense [VIDEO]","categoria":"Brasil","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/paolo-guerrero-asistencia-depredador-gol-rodrigo-1-0-internacional-paranaense-video-137871","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb82c511886.jpeg"},{"id":137805,"title":"\"Avengers: Endgame\": Marvel har\u00eda que el Tit\u00e1n Loco reaparezca en \"The Eternals\" en la Fase 4","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-marvel-thanos-vuelva-the-eternals-vengadores-avengers-4-137805","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/01\/5ca26c99a75ce.jpeg"},{"id":137870,"title":"Golpe 'Granate': Jos\u00e9 Sand adelant\u00f3 para Lan\u00fas 1-0 sobre Boca Juniors por fecha 11 de Superliga Argentina 2019 [VIDEO]","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/boca-juniors-vs-lanus-vivo-ver-gol-jose-sand-1-0-granate-fecha-11-superliga-argentina-video-137870","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb7ef531c52.jpeg"},{"id":137869,"title":"Android 10 y el listado de smartphone que se actualizar\u00e1n en los pr\u00f3ximos d\u00edas","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/android-10-conoce-celulares-actualizaran-viral-smartphone-aplicaciones-google-137869","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb81a8e0166.jpeg"},{"id":137732,"title":"Directo desde Morelos: sigue EN VIVO Monarcas Morelia vs. Ju\u00e1rez v\u00eda TUDN por fecha 16 del Apertura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/morelia-vs-juarez-vivo-online-directo-tudn-tv-azteca-liga-mx-apertura-2019-fecha-16-estadio-morelos-minuto-minuto-live-sports-event-mexico-nczd-137732","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba30efacecd.jpeg"},{"id":137862,"title":"As\u00ed pagan las casas de apuestas para el duelo entre Universitario y Municipal","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/pagan-casas-apuestas-duelo-universitario-municipal-137862","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb60884d0bd.jpeg"},{"id":137866,"title":"Su agente ya prepara todo: Stefano Sensi ser\u00e1 cul\u00e9, aseguran en Italia","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-fichajes-2020-stefano-sensi-sera-cule-agente-italiano-ciudad-condal-cerrar-transferencia-arturo-vidal-rakitic-liga-santander-espana-137866","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb73addb858.jpeg"},{"id":137785,"title":"Boca Juniors vs. Lan\u00fas EN VIVO y EN DIRECTO por FOX Sports: canales stream del duelo por Superliga Argentina 2019","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/boca-juniors-vs-lanus-vivo-ver-online-canales-horarios-guia-directo-fox-sports-tyc-superliga-argentina-2019-137785","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb15fd6dbe9.jpeg"},{"id":137715,"title":"AHORA, Boca Juniors vs Lan\u00fas EN VIVO v\u00eda FOX Premium: ver EN DIRECTO partido por Superliga Argentina","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/boca-juniors-vs-lanus-vivo-online-directo-fox-sports-fox-premium-tyc-fox-sports-fecha-11-superliga-argentina-2019-estadio-ciudad-lanus-nestor-diaz-perez-live-sports-event-nczd-minuto-minuto-137715","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba54d8dbcd4.jpeg"},{"id":137865,"title":"The Witcher: Netflix comparte la fecha oficial de estreno y su tr\u00e1iler definitivo","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/the-witcher-netflix-comparte-fecha-oficial-estreno-trailer-definitivo-137865","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db85558146ec.jpeg"},{"id":137864,"title":"Carlitos no se esconde y habla de su futuro: \"Solo quiero disfrutar los partidos que quedan\"","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/carlos-tevez-boca-juniors-apache-confeso-quiere-disfrutar-partido-le-quedan-137864","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb70e58d67d.jpeg"},{"id":137860,"title":"Joker busca conseguir 16 estatuillas en los Oscar","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-busca-16-estatuillas-oscar-categorias-137860","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb697a76da8.jpeg"},{"id":137858,"title":"Con estos pok\u00e9mon podr\u00e1s vencer al legendario Cobalion de Pok\u00e9mon GO","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/cobalion-pokemon-go-mejores-pokemon-vencer-legendario-viral-truco-tutorial-smartphone-nnda-nnrt-137858","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb6b7eb5a09.jpeg"},{"id":137859,"title":"No tan r\u00e1pido Leo: cambian de fecha el encuentro entre Argentina vs Uruguay en Fecha FIFA","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/messi-vuelve-seleccion-cambian-fecha-regreso-leo-argentina-vs-uruguay-137859","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb6b75b810c.jpeg"},{"id":137856,"title":"League of Legends: \"tengo a Cristiano y Messi en el mismo equipo\", declara el due\u00f1o de G2 Esports","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/worlds-2019-league-of-legends-cristiano-messi-equipo-declara-dueno-g2-esports-137856","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb5ff905c1d.jpeg"},{"id":137848,"title":"\u00a1A paso firme! Juan Pablo Varillas venci\u00f3 al argentino D\u00edaz y avanz\u00f3 a cuartos de final en el Challenger de Guayaquil","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/juan-pablo-varillas-tenista-peruano-vencio-argentino-facundo-diaz-octavos-final-challenger-guayaquil-ecuador-137848","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb5aa686e73.jpeg"},{"id":137849,"title":"El 'As' bajo la manga: Riquelme podr\u00eda convertirse en vicepresidente de Boca Juniors","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/boca-juniors-vs-lanus-juan-roman-riquelme-convertirse-vicepresidente-club-xeneize-superliga-argentina-137849","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb5fcc343f1.jpeg"},{"id":137791,"title":"Con 23 a\u00f1os: Debut\u00f3 Percy Prado, el otro peruano que juega en el Nantes de Benavente","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-percy-prado-debuto-nantes-francia-elogian-cristian-benavente-137791","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb14bd29e65.jpeg"},{"id":137852,"title":"Fueron campeones con Alianza Lima y ahora lo enfrentar\u00e1n con camiseta de Alianza Universidad","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-campeones-intimos-enfrentaran-camiseta-alianza-universidad-fotos-137852","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/04\/5c7d2347d99a6.jpeg"},{"id":137850,"title":"\u00a1Retratado! Acusan a Neymar por incumplimiento de los pagos... \u00a1del parto de su primer hijo!","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/neymar-acusado-incumplimiento-pago-parto-primer-hijo-137850","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb5e6087f71.jpeg"},{"id":137815,"title":"Adri\u00e1n Balboa: \u201cPor algo compr\u00f3 el Manchester City a Kluiverth Aguilar\u201d","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-compro-manchester-city-kluiverth-aguilar-revelacion-adrian-balboa-137815","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb309eeaa27.jpeg"},{"id":137851,"title":"Dragon Ball Super: el anime evolucionar\u00eda cuando Goku domine el Ultra Instinto","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-anime-evolucionaria-goku-domine-ultra-instinto-dragon-ball-mexico-espana-137851","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb5889e4d57.jpeg"},{"id":137847,"title":"Sport Boys vs. Melgar EN VIVO: se enfrentan por el Torneo Clausura de Liga 1","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sport-boys-vs-melgar-vivo-online-via-gol-peru-torneo-clausura-liga-1-nczd-137847","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb5b5bd67dc.jpeg"},{"id":137844,"title":"Por esta raz\u00f3n WhatsApp puede cerrar tu cuenta en diciembre","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/whatsapp-conoce-son-normas-cierren-cuenta-diciembre-viral-aplicaciones-smartphone-wasap-nnda-nnrt-137844","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb5b279f0e5.jpeg"},{"id":137842,"title":"El lado m\u00e1s humano del Diego: \"\u00bfSabes qu\u00e9 jugador hubiese sido yo si no hubiera tomado coca\u00edna?\" [VIDEO]","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/diego-maradona-jugador-hubiese-sido-hubiese-tomado-cocaina-confesion-pelusa-seleccion-argentina-video-137842","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb593d9c545.jpeg"},{"id":137739,"title":"AHORA, M\u00e9xico vs. Italia EN VIVO v\u00eda DirecTV: chocan por el Mundial Sub 17 2019 desde Bezerrao","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/mexico-vs-italia-vivo-directo-online-ver-transmision-via-directv-sports-fecha-2-grupo-f-mundial-sub-17-brasil-2019-live-sports-event-nczd-137739","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba5badc2151.jpeg"},{"id":137751,"title":"\u00a1Sigue firme! Rafael Nadal clasific\u00f3 a los cuartos de final del Masters 100 de Par\u00eds tras vencer a Wawrinka","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/nadal-vs-wawrinka-vivo-directo-online-via-espn-sigue-partido-octavos-final-masters-1000-paris-bercy-2019-live-sports-event-nczd-137751","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb56d554024.jpeg"},{"id":137830,"title":"El pol\u00e9mico comentario de Eduardo Rabanal a pocos d\u00edas del choque entre cremas y ediles","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-polemico-comentario-eduardo-rabanal-dias-choque-cremas-deportivo-municipal-137830","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb47ac32ed7.jpeg"},{"id":137794,"title":"\u00a1Para aterrorizar a cualquiera! Los mejores disfraces de los jugadores de la NBA para la 'Noche de Brujas'","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/halloween-2019-nba-disfraces-mejores-basquetbolistas-noche-brujas-fotos-nczd-137794","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb170ea0f8a.jpeg"},{"id":137728,"title":"\u00a1Un show para el recuerdo! Conoce todos los resultados del Crown Jewel 2019 en Arabia Saudita","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-crown-jewel-2019-vivo-directo-online-fox-action-sigue-brock-lesnar-vs-cain-velasquez-titulo-wwe-tyson-fury-vs-braun-strowman-arabia-saudita-nczd-live-sports-event-137728","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb5165699e6.jpeg"},{"id":137843,"title":"Joker: \u00bfqu\u00e9 escribi\u00f3 Arthur Fleck en su diario o libreta de bromas?","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-escribio-arthur-fleck-diario-libreta-bromas-nnda-nnlt-137843","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb548aaf964.jpeg"},{"id":137835,"title":"Otro rev\u00e9s para James: Real Madrid lo incluye en una operaci\u00f3n a 4 bandas con el Napoli","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/james-rodriguez-real-madrid-propondria-trueque-napoli-4-jugadores-colombiano-lista-137835","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb511da4fc6.jpeg"},{"id":137838,"title":"Marvel revela el poder que vive dentro del hijo de Venom","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/marvel-revela-vive-hijo-venom-137838","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb4a9148341.jpeg"},{"id":137781,"title":"\u00a1\"Joker\" se qued\u00f3 atr\u00e1s! \"Call of Duty Modern Warfare\" gener\u00f3 el doble del dinero recaudado por Guas\u00f3n","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/joker-call-of-duty-modern-warfare-recaudo-doble-guason-tres-dias-137781","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb07541faa7.jpeg"},{"id":137521,"title":"\"Super Dragon Ball Heroes: World Mission\" trae nuevas cartas y bonificaciones en actualizaci\u00f3n gratuita","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/dragon-ball-super-nueva-actualizacion-super-dragon-ball-heroes-world-mission-trae-contenido-dbs-137521","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/09\/5cacccbdb6a85.jpeg"},{"id":137840,"title":"Con 16 a\u00f1os: Kluiverth Aguilar, de un colegio de Chorrillos a 'enamorar' al Manchester City [FOTOS]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-kluiverth-aguilar-colegio-manchester-city-fotos-137840","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb4b1a21228.jpeg"},{"id":137825,"title":"Pumas vs. Puebla en el Cuauht\u00e9moc: sigue EN VIVO el choque por fecha 17 del Apertura 2019 Liga MX | V\u00eda TV Azteca","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/pumas-unam-vs-puebla-vivo-directo-online-ver-transmision-oficial-narracion-via-tv-azteca-tudn-canal-5-apertura-2019-liga-mx-estadio-cuauhtemoc-nczd-137825","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb4f6b53f10.jpeg"},{"id":137524,"title":"Dragon Ball Super: el duelo entre Jiren y Goku en 3D tiene a la comunidad emocionada en Reddit","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-recrean-ultima-batalla-jiren-3d-dbs-dragon-ball-137524","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db87adf63580.jpeg"},{"id":137381,"title":"Dragon Ball Super: Yamcha es importante para que Androide 73 sea derrotado sin ayuda de Goku y Vegeta","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-alguien-yamcha-acabar-poderoso-villano-androide-73-dbs-dragon-ball-137381","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d66c8ad8a442.jpeg"},{"id":137827,"title":"Los divertidos disfraces de los jugadores de Juan Aurich para celebrar Halloween [FOTOS]","categoria":"Segunda Divisi\u00f3n","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/segunda-division","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/segunda-division","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/segunda-division\/liga-2-divertidos-disfraces-jugadores-juan-aurich-celebrar-halloween-137827","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb493ebdbb9.jpeg"},{"id":137837,"title":"Cristiano Ronaldo llega disfrazado a entrenamiento de Juventus","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/videos\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes\/halloween-cristiano-ronaldo-llega-disfrazado-entrenamiento-juventus-video-nnav-137837","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb4be420b10.jpeg"},{"id":137828,"title":"Sergio Ramos y Lionel Messi, codo a codo, en un r\u00e9cord alucinante: 16 temporadas anotando","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-hoy-sergio-ramos-record-lionel-messi-alcanzo-gol-leganes-espana-liga-santander-137828","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb4a364506c.jpeg"},{"id":137834,"title":"Benavente y Ruid\u00edaz llamados por Ricardo Gareca","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/seleccion-peruana-benavente-ruidiaz-llamados-ricardo-gareca-video-nnav-137834","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb4a2e20ee5.jpeg"}]