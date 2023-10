Gran parte de las aplicaciones que descargas mediante la Google Play Store de tu teléfono inteligente con sistema operativo Android, te solicitan un registro previo para que puedas utilizarlas sin problemas, significa que primero debes crearte un usuario y contraseña, datos con los que iniciarás sesión.

Muchas veces, los cibernautas suelen crear usuarios y contraseñas diferentes para cada aplicación que pide registro, algo perjudicial porque tu memoria podría fallarte y no recordarías esos datos importantes, peor aún cuando ni siquiera los apuntaste en un bloc de notas o papel.

El problema llegaría cuando quieras abrir tu cuenta en la versión web de ese aplicativo, pues en el smartphone has utilizado el guardado automático para que no pierdas el tiempo iniciando sesión a cada instante. En esta oportunidad, desde Depor te diremos cómo recuperar o conocer todos los usuarios y contraseñas que has guardado en tu celular.

Así puedes recuperar todos los usuarios y claves en tu móvil Android

Primero, ingresa a los “Ajustes” de tu celular Android , lo ubicas con el ícono del engranaje.

, lo ubicas con el ícono del engranaje. Ahora, presiona sobre el apartado que dice “Google”.

El siguiente paso es oprimir la opción “Autocompletar” > “Autocompletar con Google”.

Aquí toca en “ Administrador de contraseñas ”.

”. Aprieta la aplicación en cuestión.

Finalmente, agrega tu patrón de seguridad o huella digital.

Listo, te aparecerá el usuario y contraseña. Tu decides si lo editas o eliminas.

Esto es lo que debes hacer si te roban el teléfono Android