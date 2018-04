Hay un momento en el que nuestro Android no da para más. Lo vemos lento, ya no responde como antes, la batería dura cada vez menos... Hay muchas factores que pueden ocasionar la ralentización del equipo, pero hay ciertas cosas que podemos hacer sin ser expertos en tecnología.



Primero debes sincerarte si es que todas las Apps de tu teléfono son útiles. La idea es no exceder el límite de la tarjeta interna u optar por una tarjeta adicional.



Luego revisa la pantalla de inicio de tu Android. ¿Notas que usas widgets de más? Aunque no lo creas, esas ventanas permanentes en el smartphone requieren de actualización continua, por lo que demanda un proceso continuo del sistema operativo.



Ahora vayamos a tu comportamiento como usuario. Una gran parte de las cosas que almacenamos en la memoria son fotografías y videos. Asegúrate de que estos sean ubicados en la tarjeta de memoria externa. Ten en cuenta que los smartphones por defecto las descargan en la interna, generando complicaciones en el proceso del sistema.



Si tienes problemas para localizar los "archivos basura" producto de tu navegación cotidiana en Internet, te recomendamos un antivirus que tenga la opción de eliminar material inútil dentro de la memoria del dispositivo.



Pero si hasta aquí no has leído nada nuevo, porque ya lo intentaste todo, te recomendamos reiniciar el equipo en su versión de fábrica. Así podrás descartar todos los factores que corresponden a tu responsabilidad como usuario.