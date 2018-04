La mejor manera de obtener una buena señal WiFi es ubicando el router de manera correcta. ¿Pero cómo sabes cuál es? Felizmente, un experto en física ha resuelto esta duda aplicando fórmulas matemáticas.



Jason Cole explicó en su sitio web que la mejor ubicación del router depende del plano de la casa para valorizar las áreas según los valores de refracción de las paredes. Luego usó la ecuación de Helmholtz para modelar las ondas electromagnéticas emitidas por su router.



Materiales como el hormigón, por ejemplo, puedes detener la ampliación de la señal, así como otros equipos eléctricos que pueden rodear al router. Esto hace que colocar el router en medio de la casa no sea la solución más lógica.



Imaginamos que el procedimiento de Cole no es tan sencillo para quienes no se dedicaron a estudiar física en la universidad. Felizmente Cole creó una app para Android para ayudar a los usuarios a colocar el router. Descarga aquí la aplicación.