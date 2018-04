Algo viene sucediendo con Android y quizá no te gustará saberlo. Sucede que varios fabricantes de teléfonos móviles no aplican los parches de seguridad de Android por completo.



Lo que hacen estas compañías -según revela un artículo de The Verge- es no incluir algunas líneas de código con mejoras y correcciones de errores dentro de los parches de seguridad. La razón es dar la exclusiva ante la competencia de contar con equipos actualizados con el último parche.



Ante el desconocimiento del usuario promedio acerca de la calidad del parche de seguridad, las compañías logran su objetivo de generar más ganancias a costa de la calidad del servicio.



¿Tienes la duda si hicieron lo mismo contigo? Existe una App que The Verge ha compartido para que descubras si tu parche de seguridad está incompleto. Siempre es bueno quitarse la duda.

