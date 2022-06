Los píxeles por pulgada determinan si la resolución de una fotografía es buena o mala, quiere decir que mientras más píxeles tenga en una imagen, mayor información podrá capturar. Es probable que en más de una ocasión hayas descargado una foto por internet desde tu móvil Android, sin embargo, el problema comienza cuando el archivo es muy pequeño y tras subirlo a las redes sociales automáticamente pierde su calidad, incluso hasta se ve borroso cuando le haces zoom; por esta razón, desde Depor te enseñaremos a agrandar imágenes pequeñas sin que pierdan su calidad original.

Es importante aclarar que este truco no hace milagros, pues si estás pensando en utilizar una imagen en donde los píxeles por pulgada se notan a simple vista, no esperes que hayan buenos resultados. Además, el proceso lo puedes realizar desde un smartphone Android, computadora, portátil, o tableta, no tendrás que descargar programas externos, solo tener una buena conexión a internet.

LA GUÍA PARA AGRANDAR UNA IMAGEN PEQUEÑA DESDE TU MÓVIL ANDROID SIN QUE ESTA PIERDA CALIDAD

Primero, ingresa a la Google Play Store de Android y actualiza el navegador de tu preferencia. Para este ejemplo Google Chrome.

y actualiza el navegador de tu preferencia. Para este ejemplo Google Chrome. Ahora, abre el buscador y accede a la página “Image Upscaler”, también puedes hacer clic aquí para ir directamente.

para ir directamente. Desplázate hacia abajo y presiona sobre el botón que dice “Drag or Drop” (Arrastrar o Soltar).

Automáticamente se abrirá la galería de tu smartphone, encuentra y selecciona esa imagen pequeña que quieres agrandar.

Aprieta en “Start All” y espera que termine de procesar el archivo.

Finalmente, realiza un toque en “Download”.

Listo, eso sería todo. Como puedes apreciar, la nueva imagen que has descargado ha sido agrandada y lejos de perder la calidad que tenía antes, ha mejorado considerablemente, esto se debe a que la Image Upscaler aumentó los píxeles de la foto para que no se vea borrosa.

ASÍ PUEDES DESACTIVAR LA CARGA RÁPIDA DE TU MÓVIL SAMSUNG