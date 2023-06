La mayoría de cibernautas se inclinan por el sistema operativo Android debido a sus increíbles funciones de personalización, no solo para la pantalla de inicio o bloqueo, también te permite escoger un modo claro u oscuro, agregar widgets en la interfaz principal, reemplazar la fuente de las apps, etc., sin embargo, muchos no saben que incluso es posible cambiar el diseño de las aplicaciones abiertas en segundo plano, ¿Te gustaría saber cómo hacerlo? desde Depor lo explicaremos de inmediato.

Las aplicaciones en segundo plano son aquellos programas que no se han cerrado al 100% cuando los abandonas, de hecho continúan ejecutando procesos y consumen algunos componentes del smartphone, como la batería, memoria RAM y el procesador. Es muy útil si deseas pasar de una app hacia otra de forma instantánea. Aprende a modificar su clásico estilo y reemplázalo por otras cinco modernas opciones.

Antes de comenzar, es necesario aclarar que este procedimiento solo funciona con los celulares de la marca Samsung, ya que previamente vas a descargar una aplicación exclusiva de la Galaxy Store, la tienda oficial de la referida firma surcoreana. No omitas ningún paso para que tengas éxitos al momento de modificar el diseño de las aplicaciones abiertas en el segundo plano.

Así puedes cambiar el diseño de las aplicaciones en segundo plano en Android

Primero, en tu celular accede a la Galaxy Store de Samsung y descarga la aplicación “ Good Look ”, para obtenerla rápidamente haz clic aquí .

y descarga la aplicación “ ”, para obtenerla rápidamente haz clic . Abre la app y otórgale todos los permisos necesarios para que opere sin problemas.

Ahora, busca, descargar y activa el apartado que dice “HomeUp”, se encuentra en la parte final.

Aquí presiona la opción denominada “Task Changer”.

Finalmente, en la sección “Layout Type” selecciona uno de los increíbles diseños que te ofrece “Google Look”.

Listo, para corroborar los cambios toca sobre el botón digital de “Multitareas”.

Conoce la cantidad de años de actualización que tiene tu teléfono Android

Google

Actualizaciones de Android: Tres años.

Tres años. Actualizaciones de seguridad: Cinco años en los Google Pixel 6.

Samsung

Actualizaciones de Android . Hasta cuatro años para la gama alta, como por ejemplo: la línea Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy Tab S y algunos Galaxy A. Tres años para los móviles de la gama media-alta y dos años para la gama media.

. Hasta cuatro años para la gama alta, como por ejemplo: la línea Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy Tab S y algunos Galaxy A. Tres años para los móviles de la gama media-alta y dos años para la gama media. Actualizaciones de seguridad. Hasta cinco años para los modelos de gama alta y cuatro años para el resto.

Xiaomi

Actualizaciones de Android . Tres años para los Xiaomi 11T y dos años para el resto.

. Tres años para los Xiaomi 11T y dos años para el resto. Actualizaciones de Android. Cuatro años para los Xiaomi 11T y dos años para el resto.

OPPO

Actualizaciones de Android : Cuatro años para determinados móviles de la gama alta a partir de 2023. Tres años para el resto.

: Cuatro años para determinados móviles de la gama alta a partir de 2023. Tres años para el resto. Actualizaciones de seguridad: Hasta cinco años en ciertos celulares de la gama alta.

Vivo