Hay buenas razones para instalar WhatsApp Plus v17.85. El sistema de mensajería instantánea es una versión alternativa del WhatsApp que todo el mundo conocer. Su descarga es compleja porque no se trata de una app disponible en tiendas oficiales como Google Play sino que requiere de permisos y recurrir a los ficheros APK. Todo puede pasar y quizá tienes problemas técnicas para ejecutar WhatsApp Plus en tu celular, así que te explicamos cómo solucionar los eventuales inconvenientes.

WhatsApp Plus v17.85 tiene un método particular de instalación porque el smartphone (sea Android o iOS) no debería tener la versión oficial de WhatsApp en el sistema. y tendría que se compatible. En el medio, hay un montón de cosas que pueden salir mal y aquí trataremos de solucionarlos todos.

Uno de los motivos para que WhatsApp Plus no funcione es que el celular conserve archivos residuales de la aplicación oficial en la memoria o se encuentra activo el protocolo de seguridad de Play Protect. También puede suceder que no hayas concedido los permisos de instalación de orígenes desconocidos.

La recomendación es acudir a Configuración de tu celular y revisar que no quede ningún rastro de WhatsApp, así como ficheros relacionados buscando en el gestor de archivos. En Ajustes, acude a Configuración, después a Aplicaciones y busca en la lista el archivo Web.WhatsApp para eliminar cualquier rato del WhatsApp original.

Acerca del protocolo de seguridad de Play Protect, puedes desactivarlo siguiendo estos pasos:

Clic en la aplicación Google Play Store.

Arriba a la derecha, toca el icono del perfil.

Clic en Play Protect y luego Ajustes.

Desactiva Analizar aplicaciones con Play Protect.

Los problemas relacionados con los permisos de instalación de orígenes desconocidos pueden resolverse siguiendo la ruta Configuración > Seguridad (o Privacidad) y darle clic en Fuentes desconocidas o Instalar aplicaciones desconocidas.

De haber hecho todo lo anterior y aún tienes problemas para instalar WhatsApp Plus, es probable que el archivo APK esté corrupto. La recomendación es eliminar el archivo descargar e intentar otra vez desde este enlace de confianza. Trata de no interrumpir la descarga y asegura de que la batería tenga energía suficiente para todo el proceso. Los archivos pueden corromperse si es que se corta la conexión repentinamente.

Celulares Android compatibles con WhatsApp Plus

WhatsApp Plus 2024 (v17.85) es un software dedicado a la mensajería instantánea así que todos deberían poder descargar el sistema sin problemas. Si no quieres quedarte fuera, será mejor que revises si tu celular es capaz de ejecutar el programa.

De acuerdo con la ficha técnica del programa, los usuarios de Android 5 para adelante podrán hacer la instalación del APK. Esta versión del sistema operativo fue lanzado en 2014 y su última actualización fue en 2016 con la versión 5.1.1. Hasta 2022, se supo que el 1.21% de smartphones ejecutan Android 5.1, así que es muy probable que tu celular sea compatible con WhatsApp Plus si es que los compraste después de 2014.