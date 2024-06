WhatsApp Plus es una herramienta sofisticada para quienes buscas soluciones inteligentes y que la versión estándar demora en actualizar. Esto se debe a que el software es potenciado por por programadores independientes y permite personalizar un montón de cosas... ¿pero acaso tu smartphone Android puede descargarlo?

La última versión de WhatsApp Plus 2024 (v17.85) no es tan exigente a nivel técnico porque, como se trata de un software dedicado a la mensajería instantánea, el objetivo es que todos puedan descargar el mismo sistema y establecer la comunicación. Si no quieres quedarte fuera, será mejor que revises si tu celular es capaz de ejecutar el software y evitar la descarga en vano.

De acuerdo con la ficha técnica del programa, los usuarios de Android 5 para adelante podrán hacer la instalación del APK. Esta versión del sistema operativo fue lanzado en 2014 y su última actualización fue en 2016 con la versión 5.1.1. Hasta 2022, se supo que el 1.21% de smartphones ejecutan Android 5.1, así que es muy probable que tu celular sea compatible con WhatsApp Plus si es que los compraste después de 2014.

Si tienes un smartphone de la serie Galaxy S, la última actualización del S4 obtuvo Android 5 y de ahí para adelante podrás estar seguro de que podrás usar WhatsApp Plus. Otros teléfonos de la lista, para que tengas una idea base, son Xiaomi Mi Note Pro, LG G Pro 2 y Sony Xperia M4 Aqua. Si no los recuerdas es porque ha pasado mucho tiempo desde entonces.

Cuál versión Android tiene mi celular

Si es que deseas confirmar la versión de tu equipo, deberás acudir a Configuración - Sistema o Información del teléfono - Información de Software. Allí debería aparecer la versión del sistema operativo. El proceso aplica para todos los teléfonos con el SO de Google, así que no hay pierde.

Cómo instalar WhatsApp Plus

Asegura tu información con una copia de seguridad. De tener Android, deberás acudir a Configuración > Chats > Copia de seguridad de chats, y realizar una copia de seguridad en Google Drive. En el caso de iPhone, el proceso es el mismo pero la copia de seguridad se alojará en iCloud.

Luego tendrás que desinstalar la aplicación oficial de WhatsApp y proceder con la instalación del archivo APK de WhatsApp Plus v17.80 desde este enlace que te llevará a Mediafire. Si no has descargado un archivo APK anteriormente, tendrás que activar la instalación desde fuentes desconocidas: ingresa a Configuración > Seguridad (o Privacidad) y dale clic en Fuentes desconocidas o Instalar aplicaciones desconocidas.

Después solo queda abrir el archivo APK (puedes encontrarlo en las notificaciones de descarga) y seguir las instrucciones hasta que puedas acceder WhatsApp Plus e ingresar tu número de teléfono. Solo queda restaurar las conversaciones desde la copia de seguridad y configurar el perfil con tus datos personales. Listo, ya deberías poder iniciar tus conversaciones en WhatsApp Plus.