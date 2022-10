El modo emergencia del sistema operativo Android es una función que solamente debes utilizar en situaciones específicas, como por ejemplo: cuando has tenido un accidente, te pierdes en algún lugar que no conoces, te queda poca energía, etc., ¿Cuál es su función? básicamente te ayuda a extender la batería de tu dispositivo móvil para que tengas tiempo de comunicarte con alguien o enviarle tu ubicación exacta y solicitar ayuda. Aclarando esto, desde Depor te enseñaremos cómo habilitar el referido modo desde tu smartphone.

Antes de comenzar, debes saber que tras activar el modo de emergencia, es posible que la funcionalidad del teléfono inteligente sea limitada, solo accederás a las herramientas de mensajes, contactos, llamadas, ubicación y linterna, asimismo, se habilitará automáticamente el modo oscuro, se reducirá el brillo de la pantalla, los fotogramas y la velocidad del CPU, todo lo demás estará inoperativo.

CÓMO ACTIVAR EL MODO EMERGENCIA EN ANDROID

Hay dos formas, la ruta corta y larga, te enseñaremos ambas.

En la ruta corta primero desbloquea tu celular y solo debes pulsar el botón físico de encendido o apagado por unos tres segundos.

Te aparecerán tres opciones: “Apagar”, “Reiniciar” y “Modo emergencia”, presiona este último y Android lo activará.

lo activará. La segunda ruta es un poco más larga pero será de utilidad si el botón de power no funciona.

Desliza la barra de notificaciones y oprime el botón de “Apagar” o “Prender” que está entre la lupa y el engranaje.

Te saldrán las mismas opciones que mencionamos anteriormente.

Dentro del modo vas a ver una pantalla totalmente diferente y simple, tendrá las siguientes herramientas: linterna, alarma de emergencia, la app de teléfono y mensajes, llamada de emergencia para comunicarte con la policía, compartir ubicación con tus contactos y el navegador de internet.

Para salir del “modo emergencia” solo presiona en el ícono de los tres puntos arriba a la derecha, se desplegarán unas opciones y toca “Desactivar modo de emergencia”.

