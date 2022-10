Imaginemos que caminando por la calle te encuentras con una persona que recién has conocido y ambos toman la misma ruta para dirigirse a un determinado lugar, es inminente que en algún momento se hablen, pero la confianza entre ambos hace que no salgan muchos temas de conversación, ¿Te gustaría evitar este tipo de situaciones incómodas de una manera impecable sin que nadie se sienta mal? entonces aprende a simular una “llamada falsa” desde tu dispositivo móvil con sistema operativo Android. Toma nota.

A veces resulta difícil crear excusas para salir de una situación incómoda, no obstante, una llamada falsa siempre es la mejor solución porque fácilmente podrías inventar los siguientes pretextos: que un familiar se ha olvidado las llaves de tu casa, que no le han dejado comida a tu perro, no cargaste dinero en la billetera, etc., incluso con este truco se escuchará que alguien “realmente” se está comunicándose contigo.

CÓMO SIMULAR UNA LLAMADA FALSA EN TU CELULAR

Primero, desde la Google Play Store de Android tienes que descargar la aplicación “Llamada falsa-broma”, la puedes obtener rápidamente haciendo clic aquí .

Ahora, abre la app y otórgale todos los permisos necesarios para que pueda operar sin inconvenientes.

El siguiente paso es presionar sobre la sección “Llamador”, aquí vas a configurar el nombre y número de la persona que te está “llamando”. Si deseas añade una imagen, aunque nadie lo hace, por lo que le dará mayor credibilidad a la situación

Oprime la pestaña denominada “Voz”, la cual te permitirá grabar un audio que sonará simultáneamente mientras estás en plena “llamada”. Se recomienda medir bien los tiempos para que parezca un diálogo real.

A través de la opción “Programar”, elige el tiempo para que el aplicativo te llame en un mínimo de 10 segundos o un máximo de 1 minuto.

También cuenta con el botón “Llama ahora”, como su propio nombre lo indica se realizará la llamada entrante en ese mismo instante.

POR QUÉ LOS TELÉFONOS MODERNOS YA NO TIENEN BATERÍA REMOVIBLE

Resistencia al agua : de repente es una de las principales razones para que los móviles de la actualidad no tengan una batería o tapa trasera removible, por lo tanto, así hay menos riesgo de que el líquido ingrese a los componentes electrónicos más importantes de tu dispositivo, pues uno de los más delicados al agua es la betería.

: de repente es una de las principales razones para que los móviles de la actualidad no tengan una batería o tapa trasera removible, por lo tanto, así hay menos riesgo de que el líquido ingrese a los componentes electrónicos más importantes de tu dispositivo, pues uno de los más delicados al agua es la betería. Localización y seguridad : algunos móviles cuentan con una función para que los delincuentes no apaguen tu equipo cuando eres víctima de un robo, la única manera de hacerlo, si es que no saben la contraseña o patrón de desbloqueo, es retirando la batería, algo muy difícil de hacer cuando están escapando de la zona del asalto. De esta manera vas a tener tiempo para localizar o rastrear la ubicación de tu celular.

: algunos móviles cuentan con una función para que los delincuentes no apaguen tu equipo cuando eres víctima de un robo, la única manera de hacerlo, si es que no saben la contraseña o patrón de desbloqueo, es retirando la batería, algo muy difícil de hacer cuando están escapando de la zona del asalto. De esta manera vas a tener tiempo para localizar o rastrear la ubicación de tu celular. Batería no compatible : todas las baterías tienen un tiempo de vida útil, que aproximadamente es entre los 300 a 500 ciclos de carga, significa que en caso hayas cargado tu celular de 0% a 100% en más de 300 ocasiones, probablemente la batería ya no funcione o su energía se agote de inmediato. Cuando ocurre esto, los usuarios deciden adquirir una batería no original para ahorrar dinero y seguir utilizando su móvil, algo muy perjudicial para el teléfono.

: todas las baterías tienen un tiempo de vida útil, que aproximadamente es entre los 300 a 500 ciclos de carga, significa que en caso hayas cargado tu celular de 0% a 100% en más de 300 ocasiones, probablemente la batería ya no funcione o su energía se agote de inmediato. Cuando ocurre esto, los usuarios deciden adquirir una batería no original para ahorrar dinero y seguir utilizando su móvil, algo muy perjudicial para el teléfono. Móviles más delgados: los equipos con batería extraíble eran un obstáculo para que los fabricantes puedan desarrollar un dispositivo más delgado.

