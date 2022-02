En este momento, hay una extensa lista de aplicaciones móviles de streaming de series y películas. No obstante, hay algunas cintas de estreno que quizás no podemos encontrar en Netflix, HBO Max, Disney Plus, Hulu u otras apps de la plataforma Android.

A su vez, hay algunas páginas en donde se compartían cintas piratas que cerraron hace solo unas semanas como Popcorn Time. Por este motivo, te explicamos cómo funcionan Google Play Películas y cómo puedes integrar el catálogo de tu cuenta con tu PC.

Cuando entras a Google Play en tu móvil Android, no solo encontrarás una infinidad de aplicaciones de todo tipo. Sino que hay un apartado de entretenimiento digital, en donde puedes acceder al alquiler de películas.

Si deseas encontrar solo el catálogo de producciones, tipea en el buscador “Play Películas”. Este app filtra solo las películas del catálogo Google. En algunas ocasiones, podremos ver algunas que se han estrenado solo semanas atrás en los cines.

Por ejemplo, en este momento puedes encontrar los siguientes títulos en la pestaña de ‘Nuevas películas’:

Matrix Resurrecciones

Clifford: el gran perro rojo

Resident Evil: bienvenidos a Racoon City

El túnel

In the earth

Venom: Carnage liberado

Cuando presiones algunas de las películas, encontrarás hasta dos precios: uno de alquiler y otro de compra. En caso de que optes por la primera opción, solo estará disponible por 30 días en tu cuenta si no la reproduces, en este último caso, solo se podrá ver en las siguientes 48 horas.

También puedes ingresar al siguiente enlace desde tu navegador web para poder acceder a todo el catálogo. Si inicias sesión con tu cuenta de Google, podrás ver también las películas desde tu PC.

