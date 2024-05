¿Alguna vez has querido entrar a WhatsApp sin código de verificación? En la actualidad la mayoría tiende a registrar su cuenta mediante mensajes de texto, pero déjame decirte que existe otro método para que no tengas que recibir ese SMS en tu terminal Android o iPhone. Si bien este truco es bastante conocido para quienes tienden a cambiar de número, algunos no lo saben del todo. Aquí te brindo una serie de opciones. Eso sí, no hay necesidad de tener que descargar programas de terceros o algo por el estilo.

Cómo activar tu cuenta de WhatsApp sin código de verificación

Lo primero será ingresar a WhatsApp recién instalado. Luego lee todas las condiciones de uso en caso tengas dudas sobre qué datos estás brindando.

No olvides leer las condiciones de uso de WhatsApp. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Ahora introduce tu número de celular con el código de verificación. En caso ya tengas una NanoSIM o eSIM dentro, este se colocará automáticamente .

Coloca tu número de celular con el código de país. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Si bien te llegará un mensaje de texto con los 6 dígitos. Pero s i no ocurre ello o simplemente no quieres emplear esa opción, presiona en “Más” .

Aquí hay más opciones para acceder a WhatsApp. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Observarás que puedes entrar a WhatsApp por medio de una llamada o simplemente por un mensaje que te llegará a tu WhatsApp del celular anterior y listo . Con ello ya te habrás saltado el SMS tradicional y tendrás la opción de chatear o recuperar tu copia de seguridad.

