Al momento de registrarte por primera vez en WhatsApp Messenger, la referida plataforma de mensajería instantánea te obligó a rellenar algunos campos de la cuenta, como por ejemplo: el “Nombre” y la “Información”, en el primero es obvio lo que debes colocar, incluso puede ser tu apodo, mientras que en el segundo debes agregar lo que se te ocurra, como por ejemplo: “batería baja”, “en una reunión”, “estoy durmiendo”, etc. ¿Sabías que es posible modificar estas dos secciones y dejarlas vacías? No lo harás generando espacios con la barra del teclado táctil, pues al momento de guardar los cambios te aparecerá el aviso “Tu nombre/info. no puede quedar vacía”, lo que harás es incluir textos invisible. Es importante aclarar que no descargarás aplicaciones adicionales o programas modificados de WhatsApp.

Cómo dejar vacío el “Nombre” e “Info.” en tu cuenta de WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, presiona sobre el siguiente enlace y pulsa por unos segundos sobre el recuadro en blanco > copia el contenido.

y pulsa por unos segundos sobre el recuadro en blanco > copia el contenido. Se trata de unos caracteres transparentes .

. El siguiente paso es abrir la aplicación y oprimir el ícono de los tres puntos, se desplegarán varias opciones.

Después, toca en “Ajustes” > y luego tu foto de perfil (arriba a la izquierda).

Pulsa en “ Nombre ” y pega lo que copiaste anteriormente.

” y pega lo que copiaste anteriormente. Finalmente, haz lo mismo en el apartado “Info.”.

Trucos para cambiar de colores el ícono de WhatsApp

¿Te resultó útil esta nueva información sobre WhatsApp ? La aplicación de mensajería está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp en Depor, y listo. ¿Qué esperas?