El próximo 25 de diciembre se celebrará la Navidad en diferentes partes del mundo, sin embargo, ya es una costumbre que esta fiesta cristiana se logre extender hasta la llegada del Año Nuevo, así que hoy te mostraremos las mejores aplicaciones que te ofrecen novedosos fondos de temas navideños para que los puedas colocar en tu teléfono móvil con sistema operativo Android.

Es importante aclarar que todas las aplicaciones las puedes descargar totalmente gratis desde la Google Play Store, quiere decir que no será necesario que previamente realices pagos, pero, algunas plataformas cuentan con su versión premium en donde prometen ofrecerte servicios adicionales como por ejemplo: fondos en resolución 4K ultra HD.

FONDOS DE NAVIDAD GRATIS

Si quieres reflejar la Navidad cada vez que desbloquees tu teléfono móvil, recomendamos descargarte la app ‘Fondos de Navidad Gratis’, esta te brinda creativos fondos animados de luminosos árboles navideños, asimismo, tiene una opción que colocará en la pantalla de inicio del móvil una cuenta regresiva, así podrás saber cuántos días, horas, minutos y segundos faltan para conmemorar el nacimiento del niño Jesús.

CUENTA ATRÁS A NAVIDAD CON VILLANCICOS

Si te encantan los villancicos navideños te recomendamos esta aplicación, la cual viene con varios wallpapers en 3D y con diseños muy coloridos. Aquí no solo encontrarás árboles de navidad, sino también fondos de muñecos de nieve, Papá Noel, paisajes nevados con luces, etc.

Además, tal y como su nombre lo indica, también tiene una opción para colocar en la pantalla de inicio del móvil el recordatorio de la cuenta regresiva a llegada de la Navidad, todo esto mientras suenan villancicos que le darán un toque especial a las fiestas. Otro dato adicional es que esta app es compatible casi con todos los móviles Android y no gasta mucho consumo de batería.

CHRISTMAS WALLPAPER

No cabe duda que esta aplicación tenía que estar entre las mejores, pues a diferencia de las demás, ‘Christmas Wallpaper’ te ofrece fondos de pantalla mucho más realistas que los demás, entre ellos: bolas de Navidad, enormes árboles en el Polo Norte, Papá Noel dejando regalos en una casa, etc. Si no cuentas con espacio suficiente en tu móvil para las otras apps, esta es tu mejor opción, ya que pesa 20 MB, bastante accesible para cualquiera.

¿Tienes problemas con la Google Play Store? ¿No puedes descargar ni instalar apps o juegos en la plataforma? ¿Falla constantemente y se detiene en pleno proceso de descarga? para solucionar este y otros inconvenientes haz clic aquíy sigue todas las recomendaciones que te brinda el soporte de ayuda de Google.