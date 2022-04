No importa si el sistema operativo es Android o iOS, el teléfono igual puede fallar si no conoces las pautas básicas de su cuidado. Hay prácticas que todos los usuarios deben saber para que la inversión valga la pena y el teléfono dure tanto como señala garantía o hasta más. No hay que ser un genio para cuidar el smartphone, solo tener cuidado con lo que haces con el teléfono una vez que lo guardas o lo cargas.

En este sentido, Jesús Hung, director de TCL Communications para las regiones de Centroamérica, Caribe y Andina, compartió varios consejos para cuidar correctamente tu smartphone.

ANDROID | Cómo cuidar tu smartphone

Evita la luz extrema. Dejar el móvil a exposición del sol puede provocar serios daños en la pantalla y en la batería; por lo tanto, siempre que vayas a estar en espacios abiertos como la playa o la piscina, es recomendable que lo guardes en algún lugar que lo proteja del calor y de la luz directa.

Utiliza una case para prevenir daños. En la playa o en el campo, los móviles están más expuestos a rayaduras provocadas por el contacto con la arena o el césped; además, la manipulación continua en esos ambientes con nuestras manos puede producir que el dispositivo tenga rayaduras fácilmente.

Procura que el dispositivo no tenga contacto con el agua. En los últimos años, se le han incorporado a los móviles diversas funciones de resistencia al agua; sin embargo, el especialista recomienda que lo mejor es evitar la exposición a ambientes húmedos para prevenir daños internos en el smartphone, lo que asegura que este tenga una vida más larga y en las mejores condiciones.

Carga el celular correctamente. Utilizamos el móvil casi todo el tiempo, incluso cuando se está cargando, lo cual es perjudicial para el equipo. De acuerdo con el especialista, conectar y desenchufar constantemente el smartphone es un mal hábito que puede tener serias consecuencias como dañar el ciclo de vida de la batería. Lo correcto es que, si necesitas cargar tu teléfono, lo puedas dejar conectado y esperar a que llegue al 100%, más no interrumpir el proceso.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.