¿Estás pensando en comprarte un celular iPhone en los próximos días y no sabes cómo poder pasar todos tus chats de WhatsApp de tu dispositivo Android al de Apple? No te preocupes porque hoy te brindaré todos los pasos. En la actualidad la plataforma de Meta te permite trasladar tus conversaciones de un smartphone a otro a fin de que no pierdas nada. Antes este elemento fundamental no estaba habilitado, pero ahora sí y cualquier persona lo puede realizar siempre y cuando sepa todos los pasos. ¿Es complicado? El nivel de ejecución es medio y podrás demorar alrededor de los 5 minutos dependiendo de la cantidad de textos, videos e imágenes que has enviado o escrito. Aquí te voy a brindar todos los detalles para que no te pierdas.

Cómo pasar tus chats de WhatsApp a Android a iPhone

Lo primero que tienes que hacer es encender tu celular iPhone nuevo y llegar al apartado de Transferir datos. En tu terminal Android deberás instalar la app Pasar a iOS. Allí debes aceptar las condiciones de uso y dale en Continuar hasta que te pida un código. Ahora regresa a tu iPhone y presiona donde dice Transferir desde Android. En ese momento deberás escribir el código que se muestra en la app Pasar a iOS Verás un listado de datos de las aplicaciones que puedes transferir desde tu Android. Simplemente selecciona el botón de WhatsApp. Presiona en Continuar en el iPhone y deja que el proceso termine. Una vez culmines, y tengas configurado el iPhone, queda descargar la app de WhatsApp desde la iOS Store. Solo deberás escribir tu número de teléfono. Recibe el código de verificación y cuando te indique si deseas recuperar tu copia de seguridad, dile que sí. De esa manera podrás tener todos tus chats de regreso en tu celular iPhone. Eso sí, los únicos datos que perderás son los stickers.

Esta es la app que te permitirá mover tus chats de Android a iPhone. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

