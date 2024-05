A lo largo de los últimos días, te he brindado una serie de notas relacionadas con el cambio de estilo de la aplicación de WhatsApp: una de ellas es la activación del “modo rosado”. Pero hoy te voy a compartir un sencillo tutorial para no solo sorprender a todos tus amigos, sino también a tus familiares más cercanos: se trata de la opción para modificar la letra de tus textos a color azul. ¿Cómo se realiza? Emplear esta opción es super fácil y, lo mejor de todo, es que no hay necesidad de que tengas que emplear algún tipo de programas o aplicación de terceros que suele pedirte permisos innecesarios. Aquí te recomendaré una página bastante efectiva donde no solo podrás encontrar la fuente en color azul, sino también más de ellas para que elijas la que más te guste.

Cómo cambiar las letras de WhatsApp a color azul

Lo primero será ingresar a la web llamada Instafont. Esta es completamente gratuita y no hay necesidad de introducir una tarjeta de crédito o débito para emplearla.

Una vez que esté adentro, deberás escribir tu texto. Eso sí, solo funciona con términos en inglés. Eso quiere decir que no puedes emplear la letra “ñ” ni las tildes.

Cuando culmines de redactar tu texto, solo deberás copiarla y pegarla en la conversación que más desees.

En la web deberás colocar tu texto para que se pasen a azules. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Usualmente, esto solo se puede apreciar en los terminales Android.

, ya que en los iPhone la configuración tiende a cambiar bastante. Cuando termines de hacerlo, ya tendrás todo hecho y listo para que tu amigo se sorprenda. Eso sí, no tienes que bajar ningún teclado ni modificar el tuyo.

