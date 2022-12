Todos los celulares con sistema operativo Android son fabricados con dos tipos de cámara: la trasera, que por lo general es de mayor calidad; y la delantera, la cual sirve para tomarte “selfies”, sin embargo, los dos componentes contaban con un flash incorporado hasta hace unos años, algo que no vemos en los teléfonos de la actualidad.

El flash LED frontal ha dejado de ser atractivo para los fabricantes de teléfonos, ya que ni siquiera lo consideran en los móviles de la gama baja, la pregunta es ¿Por qué? desde Depor lo explicaremos de inmediato.

Lo que todavía se conserva es el flash de la cámara trasera, este sí necesita de una luz adicional para capturar las mejores imágenes en lugares con poca iluminación, no obstante, las cámaras frontales también cuentan con su propio flash, pero de una forma diferente.

¿Por qué la cámara selfie de los teléfonos dejaron de tener flash?

Culminando con la idea anterior, cuando te tomas una foto con la cámara delantera no se prende una luz blanca, sino que la pantalla de Android brilla por completo durante unos segundos.

La razón principal para quitar el flash LED es que a la mayoría de usuarios no le gustaba el aspecto que dejaba en sus smartphones.

Otro motivo es que los flash no permitían expandir la pantalla de los celulares y reducir los bordes, por eso lo quitaron.

Finalmente, en caso lo hubieran dejado, las cámaras y los sensores tendrían un mayor tamaño.

La guía para cambiar el estilo de las aplicaciones en tu teléfono

Antes de comenzar con los pasos, es importante destacar que este truco solo es compatible con algunas marcas de celulares Android, como Xiaomi, Motorola, Huawei, entre otros.

Primero, ingresa a los “Ajustes” de tu celular Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, presiona sobre el apartado que dice “Pantalla de inicio”.

El siguiente paso es oprimir en la opción con el mismo nombre.

Aquí encontrarás dos tipos estilos para las aplicaciones: “Clásico”, el cual viene por defecto, y “Con el cajón de aplicaciones”, selecciona este último.

Finalmente, vuelve a la interfaz principal del smartphone y despliega tus apps.

Como puedes apreciar, la navegación será de abajo hacia arriba o viceversa y ya no de izquierda a derecha.

Así puedes desviar llamadas comerciales en tu celular Android

Antes de comenzar, es necesario brindarte una serie de recomendaciones para evitar las llamadas comerciales: no navegues por páginas web inseguras, lo mejor sería utilizar sitios oficiales; no solicites mucha información con un mismo número de teléfono, aquí lo ideal sería añadir un correo electrónico; si asesores comerciales te escriben por las redes sociales o aplicaciones de mensajería, como por ejemplo: WhatsApp, Messenger, Telegram, etc., nunca compartas tu número de teléfono porque formará parte de su base de datos. Ahora, aplica lo siguientes pasos: