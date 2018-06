La publicidad e Internet están de la mano. Los proyectos digitales necesitan de la publicidad para sostener los gastos de cualquier negocio. Seguro sabes de esta situación si navegas a través de tu smartphone Android .



Para solucionarte la vida, aquí te compartimos cuatro alternativas para evadir la publicidad. Estas las puedes encontrar en Google Play de Android .



Si quieres un cambio radical, opta por descargar el navegador Opera . Este cuenta con adblocker integrado.



Pero si no quieres cambiar nada en tu smartphone, puedes optar por el Adblock Browser de Android , una extensión que podrás añadir a navegadores como Mozilla Firefox , Google Chrome , Safari , Microsoft Edge , etc.



Ahora, si lo tuyo es no descargar absolutamente nada, hay una manera de bloquear los anuncios manualmente en Chrome .



Solo debes entrar al navegador de Google, ir a la 'Configuración' y luego a 'Configuración de sitios web’ . Allí verás la opción 'Ventanas emergentes' , ingresa y luego impide que estas aparezcan. También puedes dar con 'Anuncios' (dentro de 'Configuración de sitios web' ) para bloquear publicidad invasiva.



Una última alternativa es navegar en modo 'Ahorro de datos' (lo hallas en 'Configuración' de Chrome). Esta función trabaja con un sistema de detección de webs maliciosas y bloqueo de publicidad.