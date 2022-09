Las compañías tecnológicas como: Samsung, Xiaomi, Motorola, etc., ya no fabrican teléfonos inteligentes Android con baterías removibles, de hecho los terminales de la actualidad ahora son “unibody”, significa la carcasa trasera y la batería no se puede quitar fácilmente, para hacerlo se requiere de algunos artefactos que utilizan los técnicos especialistas en celulares. En esta oportunidad, desde Depor te explicaremos por qué ya no se diseñan móviles con baterías extraíbles.

Desde el 2008, hasta el año 2015, todavía se creaban teléfonos con baterías removibles, ¿Qué quiere decir esto? que las baterías de esos celulares no estaban adheridas al cuerpo electrónico del dispositivo, por lo tanto se podían sacar fácilmente e incluso suministrarlas de energía con la ayuda de un cargador universal, algo que a la fecha es imposible.

POR QUÉ LOS TELÉFONOS MODERNOS YA NO TIENEN BATERÍA REMOVIBLE

Resistencia al agua : de repente es una de las principales razones para que los móviles de la actualidad no tengan una batería o tapa trasera removible, por lo tanto, así hay menos riesgo de que el líquido ingrese a los componentes electrónicos más importantes de tu dispositivo, pues uno de los más delicados al agua es la betería.

: de repente es una de las principales razones para que los móviles de la actualidad no tengan una batería o tapa trasera removible, por lo tanto, así hay menos riesgo de que el líquido ingrese a los componentes electrónicos más importantes de tu dispositivo, pues uno de los más delicados al agua es la betería. Localización y seguridad : algunos móviles cuentan con una función para que los delincuentes no apaguen tu equipo cuando eres víctima de un robo, la única manera de hacerlo, si es que no saben la contraseña o patrón de desbloqueo, es retirando la batería, algo muy difícil de hacer cuando están escapando de la zona del asalto. De esta manera vas a tener tiempo para localizar o rastrear la ubicación de tu celular.

: algunos móviles cuentan con una función para que los delincuentes no apaguen tu equipo cuando eres víctima de un robo, la única manera de hacerlo, si es que no saben la contraseña o patrón de desbloqueo, es retirando la batería, algo muy difícil de hacer cuando están escapando de la zona del asalto. De esta manera vas a tener tiempo para localizar o rastrear la ubicación de tu celular. Batería no compatible : todas las baterías tienen un tiempo de vida útil, que aproximadamente es entre los 300 a 500 ciclos de carga, significa que en caso hayas cargado tu celular de 0% a 100% en más de 300 ocasiones, probablemente la batería ya no funcione o su energía se agote de inmediato. Cuando ocurre esto, los usuarios deciden adquirir una batería no original para ahorrar dinero y seguir utilizando su móvil, algo muy perjudicial para el teléfono.

: todas las baterías tienen un tiempo de vida útil, que aproximadamente es entre los 300 a 500 ciclos de carga, significa que en caso hayas cargado tu celular de 0% a 100% en más de 300 ocasiones, probablemente la batería ya no funcione o su energía se agote de inmediato. Cuando ocurre esto, los usuarios deciden adquirir una batería no original para ahorrar dinero y seguir utilizando su móvil, algo muy perjudicial para el teléfono. Móviles más delgados: los equipos con batería extraíble eran un obstáculo para que los fabricantes puedan desarrollar un dispositivo más delgado.

ESTO DEBES HACER SI LA LINTERNA DE TU MÓVIL ANDROID NO FUNCIONA

Primero, corrobora que tu smartphone Android tenga un buen porcentaje de batería, de preferencia por encima del 20%, ya que en 15% muchas veces no enciende y equivocadamente piensas que se ha malogrado, incluso algunas marcas y modelos te dicen lo siguiente: “ no es posible encender la linterna por el porcentaje bajo de batería. Cárgalo. ”.

tenga un buen porcentaje de batería, de preferencia por encima del 20%, ya que en 15% muchas veces no enciende y equivocadamente piensas que se ha malogrado, incluso algunas marcas y modelos te dicen lo siguiente: “ ”. Otra de las razones es el sobrecalentamiento del dispositivo. Cuando has estado jugando o utilizando tu celular sin interrupciones durante varias horas, es normal que la parte trasera del equipo alcance altos grados de temperatura, y es por esta razón que el sistema impide que enciendas la linterna. Lo que debes hacer es esperar a que se enfríe un poco para utilizarla.

Algunos usuarios se descargan aplicaciones externas que le permiten encender la linterna sacudiendo el móvil, en ciertas ocasiones estas apps o APKs alteran el normal funcionamiento de la linterna nativa de Android, te recomendamos desinstalarlas para que encienda nuevamente.

Finalmente, la funda puede impedir que la luz de la linterna no salga por completo o incluso se vea de otro color.

CÓMO EVITAR QUE TU PAREJA TE LLAME POR WHATSAPP

Lo primero que tienes que saber es que esta herramienta solo está en WhatsApp Plus.

Para poder usar WhatsApp Plus es necesario que debas desinstalar WhatsApp normal.

Ahora solo ingresa a este enlace para obtenerlo de inmediato y sin publicidad.

para obtenerlo de inmediato y sin publicidad. Tras haberte logueado en la app, debes abrir el chat de tu pareja.

