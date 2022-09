WhatsApp sigue realizando cambios en su aplicación móvil. En la actualidad ya puedes usar las comunidades, espacio en donde tienes la posibilidad de chatear con más de 512 personas al mismo tiempo, incluso se espera que también puedas ocultar el “en línea”.

Sin embargo, como todos los meses, Meta anuncia que algunos celulares ya no contarán con WhatsApp debido a que cuentan con un sistema operativo desfasado. ¿Tu móvil resultará afectado? Revisa el siguiente listado y compruébalo ahora mismo.

LISTADO DE CELULARES ANDROID QUE SE QUEDARÁN SIN WHATSAPP

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy S3 mini

Caterpillar Cat B15

Sony Xperia M

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Samsung Galaxy Xcover 2

Huawei Ascend G740

ZTE Grand S Flex

Lenovo A820

Huawei Ascend Mate

ZTE V956 - UMi X2

Huawei Ascend D2

Samsung Galaxy Core

Faea F1

THL W8

ZTE Grand X Quad v987

ZTE Grand Memo

Samsung Galaxy Ace 2

LG Lucid 2

LG Optimus F7

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus F5

LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 II Dual

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus L7 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus F3

LG Optimus L4 II

LG Optimus L2 II

LG Optimus F3Q

CÓMO VER QUÉ SISTEMA OPERATIVO TIENE TU CELULAR ANDROID

Lo primero será ingresar a los Ajustes de tu celular.

Luego dirígete a la parte donde dice Actualización.

En ese apartado podrás revisar no solo el último sistema operativo que tienes, sino también la capa de personalización.

En caso tengas una actualización pendiente, es mejor instalarla.

Ahora, abre la aplicación y presiona sobre el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Recuerda haber colocado tu tarjeta SIM en el nuevo equipo que utilizarás. Abre la app y sigue los pasos para registrar tu cuenta.

QUÉ SIGNIFICA “GPI” EN WHATSAPP

Esta es una de las palabras que más es usada por los jóvenes y no tiene que ver con una institución. Aquí te explicamos.

La palabra “gpi” tiene la misma estructura que “XD” o “xoxo”.

Aunque no se trata de una abreviatura definida por la Real Academia Española, puedes usarlo para economizar las palabras.

“Gpi” quiere decir “Gracias por invitar”.

Lo puedes usar cuando te hayas enterado de que un grupo de tus amigos ha sido invitado a una reunión, pero tú no.

Asimismo sirve para expresar disconformidad frente a un hecho.

En el caso de una salida que hayas aceptado, también puedes usar “gpi” como forma de agradecimiendo.

QUÉ ES “ALV” PARA LOS ADULTOS QUE LA ENVÍAN POR WHATSAPP

Esta abreviatura se utiliza en diferentes países como México, Colombia, Chile, Perú, Venezuela, Argentina e incluso se ha hecho popular en España. Como lo dijimos anteriormente, es una vulgaridad para expresar que algo te ha molestado y no te importa; no obstante, es muy extraño cuando los adultos de 45 años o más envían el “ALV”, pues ellos no tratan de insultarte, simplemente le han dado su propio significado como al veterano “XD”, una cara riéndose que las personas mayores piensan que significa “Por Dios”.

¿Qué es “ALV” para los adultos? es simple, significa “I love you” o “Ay lovi u”, que traducido al español sería “Te amo” o “Te quiero”, aunque parezca gracioso los mayores están dándote afecto cuando te envían esta abreviación, todo lo contrario a su significado verdadero. No es el único, aunque en minoría, otros lo utilizan para tratar de resumir la frase: “amo la vida”.

QUÉ SIGNIFICA “REPORTAR” EN WHATSAPP Y CUÁNDO USARLO

Muchas veces bloquear no es suficiente si no queremos que nos moleste alguien en WhatsApp.

Es por ello que existe el botón de “Reportar”.

Este se encuentra pulsando los tres puntos de la esquina superior de una conversación y luego en “más”.

“Reportar” es el método más radical para decir que esa persona te está acosando.

Cuando reportes a alguien en WhatsApp, automáticamente tu chat será enviado a una base de datos de la app.

Específicamente serán los últimos 5 mensajes que la otra persona te ha mandado.

En ese momento WhatsApp evaluará tu pedido de reporte.

En caso de encuentrar algo dañino, WhatsApp tomará cartas en el asunto como borrar esa cuenta o simplemente suspenderla por haber infringido sus políticas de uso.

Así que tenlo en cuenta si se trata de un caso para bloquear o reportar a alguien.

POR QUÉ DEBES BORRAR LA MEMORIA CACHÉ DE WHATSAPP

En primer lugar borrar la memoria caché de WhatsApp servirá para liberar un poco de espacio en tu dispositivo móvil. Muchas veces esta tiende a pesar más de 1 GB.

Asimismo, eliminar el caché de la app también evitará a que la aplicación sufra errores o ciertos bugs.

De igual forma, en caso desees hacerlo, borrarás también ciertos archivos basura que solo han servido para la actualización o instalación de WhatsApp.

Cabe precisar que al borrar la memoria caché no estarás eliminando documentos ni muchos menos fotos, videos o chats.

Tampoco sirve para cerrar sesión en la app de mensajería rápida. En caso desees hacerlo, debes presionar en “forzar cierre”.

Para eliminar la memoria caché deberás ir a Ajustes, Aplicaciones y buscar en WhatsApp.

¿QUÉ ES LA MEMORIA CACHÉ EN WHATSAPP?

El caché de Whatsapp se refiere a los archivos basura almacenados en el almacenamiento interno de su dispositivo. Con el tiempo, este caché consume mucho espacio y también causa varios otros problemas. Todas las aplicaciones tienen sus propios archivos de caché que se almacenan en la memoria del teléfono.

¿DÓNDE ESTÁ LA MEMORIA CACHÉ DE WHATSAPP?

De acuerdo al sitio web blog.masmovil.es, los móviles con un sistema Android 4.2 en adelante, podrán borrar la caché de las aplicaciones desde los ajustes del teléfono. Para ello accede a: Ajustes > aplicaciones> selecciona WhatsApp en la lista de apps. En el menú que aparece, haz clic en almacenamiento y después en ‘borrar caché’.

CÓMO ACTIVAR LA NUEVA FUNCIÓN DE LOS MENSAJES TEMPORALES DE WHATSAPP

Para empezar debes saber que esta nueva versión de los mensajes temporales solo se encuentra, de momento, en la versión 2.22.16.8 de WhatsApp Beta para Android.

Si bien cuando activar los mensajes temporales en WhatsApp, estos tienden a desaparecer por completo, es decir, no queda nada de nada.

Pero ahora cada vez que actives esta función, los chats nuevos desaparecerán, dejando así los más antiguos para evitar perder algún tipo de dato.

Para ello solo debes ir a WhatsApp.

Luego anda a Configuración, Privacidad y selecciona en “Duración predeterminada”.

En ese instante verás una opción que dice “Debes seleccionarlos”.

Pulsa allí y verás que podrás elegir cuáles son todos tus amigos los que tienen activa la herramienta de “Mensajes temporales”.

CÓMO PONER TU NOMBRE EN BLANCO EN WHATSAPP

Lo primero es que no hay necesidad de descargar APK.

Segundo, debes ingresar a este enlace de Unicode.

de Unicode. En el recuadro deberás seleccionar el texto en blanco.

En el caso de que lo hagas en el celular debes insistir bastante para lograrlo.

Copia el texto y anda a WhatsApp.

Allí dirígete a tu perfil pulsando Ajustes.

En ese instante pulsa sobre tu foto. Luego presiona el símbolo del lapiz.

En ese momento podrás modificar tu nombre.

Ahora solo pega el texto anterior copiado de Unicode y dale en guardar.

Y listo, tu nombre de WhatsApp ya estará en blanco o transparente.

Ahora, abre la aplicación y presiona el ícono de los tres puntos verticales que se encuentran en el extremo superior derecho.

CUÁLES SON LOS RIESGOS DE INSTALAR UNA APK EN TU MÓVIL ANDROID

En caso descargues las APKs de sitios webs confiables como por ejemplo: APKmirror, no pasaría nada, debido a que te ofrecen un nivel de seguridad muy elevado.

Si te llamó la atención una APK que viste de una página poco conocida, te aconsejamos no descargarla porque podrías introducir un virus “Malware” o “Jocker”, ambos te robarían tu información personal como: cuentas bancarías, números de tarjetas de crédito o débito, contraseñas, etc.

Otro de los riesgos es que tras haber infectado tu móvil, tendrías que formatearlo o volverlo a su modo de fábrica para eliminar todo mal, significa que no podrás realizar una copia de seguridad para guardar tus archivos multimedia porque estarías creando una copia de ese mismo virus.

QUÉ SIGNIFICA EL CORAZÓN DE COLOR NEGRO EN WHATSAPP

El corazón negro o dark heart se encuentra en la sección de objetos de WhatsApp.

Para poder conocer su significado real debemos recurrir a Emojipedia , la web que se encarga de explicar todos los emoticones de la app.

, la web que se encarga de explicar todos los emoticones de la app. Puede utilizarse para expresar morbosidad, tristeza o cualquier forma de humor negro.

También se usa cuando una relación está pasando por algo turbio.

CÓMO PONER MÚSICA EN TUS ESTADOS DE WHATSAPP

Lo primero que debes saber es que al usar este truco es necesario que seas un usuario Premium de cualquier plataforma streaming de música.

Por ejemplo, puedes usar Spotify o YouTube.

Ahora reproduce la canción que quieras.

Luego anda a WhatsApp.

Pulsa sobre Estados y añade uno.

En ese momento se abrirá la cámara de tu celular.

Ahora simplemente reproduce la canción.

Graba el estado y notarás que la música se encuentra encima.

CÓMO CAMBIAR LA FOTO DE PERFIL DE TU PAREJA EN WHATSAPP

Lo primero que tienes que hacer es ingresar a WhatsApp.

Allí anda a los tres puntitos de la esquina superior.

Selecciona Crear grupo.

En ese momento deberás nombrar el grupo con el nombre de tu pareja.

Luego añade al grupo a tu amigo o pareja.

En ese instante deberás solamente colocar la foto que más te gusta y listo.

Con ello ya habrás cambiado la foto de cualquier persona y pueden chatear como normalmente lo haces en WhatsApp.

CÓMO FORZAR EL CIERRE DE WHATSAPP

Primero, ingresa a los “Ajustes” de Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, presiona sobre el apartado que dice “Aplicaciones”.

Aquí te aparecerán todas las apps que has instalado en tu celular. Accede a WhatsApp .

. El siguiente paso es oprimir en la opción denominada “forzar cierre”, la cual se encuentra en el extremo inferior derecho.

Finalmente, el dispositivo te avisará que forzar la detención de una app puede generar errores, dale en “Aceptar”.

Listo, de esta manera ya no aparecerás en línea cuando WhatsApp realice una copia de seguridad a las 2 o 3 de la madrugada.

CÓMO SABER QUIÉN ESPÍA TUS CONVERSACIONES DE WHATSAPP

Una de las pistas para saber si te espían en WhatsApp es cuando te llega un mensaje.

Si la notificación desaparece, eso quiere decir que alguien ha abierto esa alerta desde otro lugar.

¿Quieres cerrarle el paso a esa persona? Pues esto debes hacer.

Lo primero será ingresar a WhatsApp.

Ahora dirígete a los Ajustes.

En ese momento pulsa la pestaña de “Dispositivos vinculados”.

Allí podrás no solo chequear desde qué lugar se abrió tu WhatsApp, sino también la hora.

Ahora es posible también conocer el dispositivo desde donde accedieron a tus conversaciones, que puede ser una laptop o smartphone.

Simplemente cierra todas las sesiones abiertas y de esa manera evitarás que terceros vean tus chats de WhatsApp.

Ahora, abre la aplicación y presiona el ícono de los tres puntos verticales que se encuentran en el extremo superior derecho.

POR QUÉ NO PUEDES VER LA ÚLTIMA HORA DE CONEXIÓN DE WHATSAPP

Existen varios motivos por las que no puedes ver la última hora de conexión de WhatsApp de tu pareja.

Una de ellas es que ella o él decidió ocultarlo para todos.

Para eso debes ir a Ajustes, Cuenta, Privacidad y Ocultar para todos última hora de conexión.

Otro motivo es que no te tiene agendado en WhatsApp.

Simplemente indícale que registre tu número y listo.

Asimismo, puede que esa persona te haya eliminado de sus contactos.

Como último recurso, puede que te haya bloqueado o haya cambiado de celular.

Recuerda siempre mantenerte en contacto con él o ella para evitar malos ratos.

Solo usa este truco de WhatsApp siempre y cuando sepas las verdaderas razones por las que se oculta la última hora de conexión.

Ahora, abre la aplicación y presiona sobre el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Recuerda haber colocado tu tarjeta SIM en el nuevo equipo que utilizarás. Abre la app y sigue los pasos para registrar tu cuenta.

ASÍ PUEDES HACER MÁS SEGUROS TUS SCREENSHOTS DE WHATSAPP

Es importante aclarar que una de las funciones solo la puedes utilizar en la versión de WhatsApp para usuarios iOS de Apple.

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

Ahora, abre el aplicativo e ingresa a una conversación grupal o personal.

Aquí presiona sobre el clip (al costado de la cámara) y selecciona la captura de pantalla que deseas reforzar su seguridad.

El siguiente paso es oprimir el ícono del lápiz que se ubica en el extremo superior derecho.

Se desplegará una barra de colores en el lateral derecho, deslízala hasta el final para que obtengas la herramienta “Pixelar”.

Pinta en las zonas que no deseas que se vean y automáticamente serán pixeladas, significa que dejarán de ser nítidas.

Por último, toca el símbolo del 1 encerrado en un circulo para que envíes la foto con la herramienta “Ver una sola vez”.

LOS PASOS PARA ENVIAR FOTOS Y VIDEOS COMO DOCUMENTOS EN WHATSAPP

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS. Ahora, abre la app e ingresa a un chat, ya sea personal o grupal.

El siguiente paso es presionar el ícono del clip que se ubica en el campo de texto (al costado de la cámara).

Se desplegarán varias opciones, elige la que dice “Documento”.

Aquí te aparecerán todos los archivos multimedia sin comprimirse, incluyendo: fotos, videos, PDF, Word, etc.

Oprime sobre la sección denominada “Buscar otros documentos...”

En la parte de arriba, toca la pestaña de “Imágenes” o “Videos” dependiendo de lo que quieras enviar como documento para conservar la calidad.

QUÉ SIGNIFICA EL EMOJI DEL CORAZÓN PARTIDO EN WHATSAPP

Para poder responderte esa duda de WhatsApp es necesario consultar Emojipedia , la web que se encarga de explicar todos los emojis habidos y por haber.

El emoji del corazón roto también es conocido en inglés como heart broken.

Este expresa el dolor luego de que alguien terminara una relación contigo.

Asimismo, puede expresar de que alguien está mal del corazón y que necesita una operación.

En otro contexto también expresa que tu amigo ha sufrido un paro cardiaco y que necesita reposo.

Este emoji representa el dolor que uno siente cuando extraña a la persona que ama.

Broken Heart se aprobó como parte de Unicode 6.0 en 2010 y se agregó a Emoji 1.0 en 2015.

DÓNDE SE GUARDAN LOS ESTADOS DE WHATSAPP EN TU CELULAR

Lo primero que debes saber es que no es necesario tener que descargar algún programa de terceros.

De esa forma cualquier APK no tendrá acceso a tu información personal.

Ahora dirígete a la carpeta de archivos de tu smartphone.

En ese momento deberás ir a los ajustes y seleccionar la pestaña de visualizar archivos ocultos.

Luego anda a la carpeta de WhatsApp.

En ese instante deberás ir a Media y luego verás, como fantasma, la carpeta .Status.

Y en ella chequearás no solo los estados que viste de tus amigos, sino también los tuyos.

Copia el que desees y listo.

Recuerda que estos estados desaparecen ni bien se cumpla las 24 horas de su publicación, así que tenlo presente.

ASÍ PUEDES SABER QUÉ CONTACTOS SE SALIERON O FUERON ELIMINADOS DE UN CHAT GRUPAL DE WHATSAPP

Primero, es necesario destacar que “Participantes anteriores” por el momento solo se puede utilizar en la Beta de WhatsApp para usuarios Android. Más adelante te enseñaremos a obtener el programa de prueba.

para usuarios Android. Más adelante te enseñaremos a obtener el programa de prueba. Ahora, abre la app e ingresa a un chat grupal.

El siguiente paso es presionar sobre el nombre de la conversación, te aparecerán los ajustes del grupo y todos los miembros.

Desplázate hacia abajo y oprime en “Ver todos (x más)”.

Sigue desplazándote hacia abajo y te aparecerá la opción “Ver participantes anteriores”, tócala.

Finalmente, te saldrá la lista con los contactos que se salieron o fueron eliminados en los últimos 60 días.

QUÉ SIGNIFICA EL EMOJI DEL PAYASO DE WHATSAPP

Parece simple, este ícono representa a un payaso de circo o de cumpleaños, pero, de acuerdo a la información difundida por Emojipedia, además de eso fue creado para utilizarlo de forma despectiva e indicar que una persona es muy tonta o idiota, por eso la frase “quedé payasa”. Por ejemplo, es común que alguien vuelva con su ex y este termine engañándolo o engañándola, es aquí en donde le cuentan a sus amigos y envían dicha expresión.

CÓMO EVITAR QUE TU PAREJA TE LLAME POR WHATSAPP