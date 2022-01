Una de las peores situaciones en la que te puedes encontrar es que tu teléfono móvil Android ya no tenga más espacio de almacenamiento, cuando esto ocurre ya no puedes actualizar tus aplicaciones, descargar archivos multimedia e incluso te impiden hacer capturas de pantalla, así que hoy te enseñaremos un truco para que las fotos y videos que elimines no vayan directamente a la papelera de reciclaje, de esta manera vas a ahorrar mucho espacio cuando decidas depurar ciertos elementos que ya no te sirven.

El objetivo de eliminar las fotos y videos de la galería de imágenes es porque ya no quieres que se almacenen en tu dispositivo móvil, sin embargo, Android tiene una opción que por defecto se encuentra activada en algunos celulares, nos referimos a la herramienta que envía automáticamente todas las fotos y videos a la papelera de reciclaje que hayas borrado, pues estos archivos se guardan durante 30 días como máximo en caso te arrepientas y decidas recuperarlos.

CÓMO HACER PARA QUE LAS FOTOS Y VIDEOS ELIMINADOS NO VAYAN A LA PAPELERA

Primero, ingresa a la galería de tu teléfono Android .

. Aquí te aparecerán todas las fotos y videos distribuidos por secciones: cámara, capturas de pantalla, descargas, Facebook, WhatsApp fotos, WhatsApp videos, etc.

El siguiente paso es tocar sobre el ícono de las tres rayas horizontales que se ubican en el extremo inferior derecho.

Se desplegarán varias opciones, elige la que dice “Ajustes”.

Ahora estás en los ajustes de la galería, busca y desactiva el interruptor que dice “Papelera”, recuerda que las fotos o videos que elimines a partir de ahora ya no podrás recuperarlos.

Finalmente, Android te preguntará si realmente quieres desactivar la opción, toca en “Desactivar”.

Listo, ahora todas las fotos y videos que elimines desaparecerán de la memoria del celular. Es importante aclarar que la mayoría de los teléfonos almacenan estos archivos depurados en la papelera de reciclaje durante 30 días como máximo, así los usuarios pueden recuperarlos en caso hayan borrado alguno de casualidad.

Cómo bloquear las apps de Android con un patrón de seguridad

Haz clic aquí para descargar la aplicación Applock desde la Google Play Store.

para descargar la aplicación desde la Google Play Store. Abre la app y otórgale los permisos necesarios para que pueda operar.

Automáticamente te va a pedir que dibujes dos veces un mismo patrón de seguridad.

A continuación te mostrará todas tus aplicaciones por secciones, tanto las apps predeterminadas como las que has descargado.

Ubícate en una aplicación y toca sobre el ícono del candado que se encuentra a la derecha.

Listo, ya bloqueaste ese aplicativo, si alguien quiere entrar tendrá que colocar el patrón de seguridad.

Una función adicional que tiene Applock es que también cuenta con una herramienta denominada ‘Bóveda’, aquí puedes guardar y cifrar algunas fotos y videos almacenados en el equipo Android, quiere decir que estas no aparecerán en la galería de imágenes, sino que estarán escondidas en el mismo aplicativo.

