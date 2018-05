Google ha mejorado esta función del sistema operativo de Android año tras año. La empresa reconoce que es muy común perder objetos tecnológicos como los celulares o incluso que en caso de robo nos preguntemos dónde estarían estos aparatos.

Esta herramienta se ubica en el Administrador de dispositivos . o también conocido como Android Device Manager . Aquí encontrarás todos los aparatos que se han habilitado con tu cuenta de Google . Se te ofrecen tres opciones claves para cualquiera de los casos que estés enfrentando:

- Solicitar que el dispositivo emita un sonido (incluso si está en modo silencio).



- Bloquear el dispositivo para evitar que terceros lo usen .



- Borrar remotamente todos los datos del teléfono .

Cualquier dispositivo con Android 2.2 o superior ya funciona con la herramienta de localización. Además de un mapa para poder ver la ubicación de tu Android , ya sea tableta o celular. Sigue los siguientes pasos para usar el Administrador de dispositivos:

1. Ingresa al siguiente enlace con tu cuenta de Google .



2. Selecciona el dispositivo que desees administrar. Solo has click en la fecha a la derecha del nombre.



3. Espera unos segundo y te dará una ubicación aproximada en el mapa. Ten en cuenta que el proceso podría demorar si el aparato Android se encuentra en una zona de poca señal.



4. Podrás actualizar el mapa para mantener registro de los movimientos de tu celular. En caso esté cerca de tu ubicación, puedes hacer que emita una alarma al máximo volumen durante cinco segundos, incluso si se encuentra en modo silencio.



5. En caso de robo , contacta a las autoridades locales primero antes de aventurarte a la búsqueda. Recuerda dejar una denuncia del caso.



6. En caso que no funcione la opción es por qué el celular está actualmente en una zona sin conexión, no tiene acceso a WiFi o ha sido restablecido a modo fábrica.



► Link de la web para encontrar tu Android .