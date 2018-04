¡El juego de lo absurdo en Google Play para Android ! Getting Over It es un juego bastante extraño que promete acabar con tus nervios.



De arranque, el juego no tiene ningún tipo de tutorial. Solo eres tú (el personaje), la olla y el martillo que hace de palanca para movilizarte por donde desees.



Los movimientos se realizan pulsando sobre la pantalla. Para superar los obstáculos, debes utilizar el martillo para brincar y agarrarte de los soportes.



Bastante sencillo y con un diseño muy extraño, Getting Over It no es precisamente barato para lo que uno está acostumbrado en Google Play. El juego cuesta nada menos que 4.99 euros.



Getting Over It fue un éxito en iOS. Quizá se repita la historia en Android.