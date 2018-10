¿Qué diferencia el Android Go Edition a diferencia del resto de sistemas operativos de Google ? Pues la explicación es sencilla, pero requiere de ciertos aspectos técnicos que es mejor aclarar con calma.



Lo principal es que el Android Go Edition es una versión del sistema operativo pensada para dispositivos con menos recursos. Lo que hicieron los ingenieros de Google es aligerar las funciones del Go Edition para que sus aplicaciones no pierdan el rendimiento en celulares de gama de entrada.



“El sistema operativo Android es el claro dominador de la telefonía móvil, con una participación de mercado del 85,9% a nivel mundial hasta el 2017 . Además, en cuanto a smartphones, las gamas medias y baja abarcan el 85% del mercado en el Perú", precisó Martín Bize, Director Comercial Cono Sur de Alcatel.



Ventajas del Android Go Edition

Sistema ligero: Android Go Edition optimiza el rendimiento de los equipos de 1 GB de memoria RAM o menos al ser más ligero y consumir menos recursos, dejando más memoria disponible para los usuarios.



Aplicaciones rediseñadas: Android Oreo 8.1 (Go Edition) incluye 9 apps rediseñadas, avocadas a mejorar el desempeño de los terminales. Estas aplicaciones Go consumen menos batería, memoria y datos móviles.



Mayor almacenamiento interno: Android Go Edition reduce su tamaño en la memoria interna de los dispositivos, con lo que los usuarios disfrutarán de hasta el doble de capacidad de almacenamiento (memoria ROM).



Mejor experiencia: La navegación es más rápida, evitando así las cargas lentas y pausadas de las aplicaciones más exigentes.



Tienda virtual especializada: Los Android Go Edition cuentan con la tienda Play Store Go que prioriza las aplicaciones que funcionarán mejor en el equipo. Aquí podemos ver apps como Facebook Lite y Skype Lite.