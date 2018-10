Hay llamadas que no queremos recibir en la vida. Para evitar que el teléfono siga sonando, ahora Google Assistant podrá contestar las llamadas no deseadas en los móviles con sistema operativo Android.



La nueva función de la inteligencia artificial de Google Assistant para Android toma aspectos de la tecnología de Duplex para que el asistente virtual conteste la llamada, identifique al contacto y determinar si quieres tomar la llamada o no.



El servicio de Google Assistant empieza preguntando por el nombre y la razón por la cual están llamado para ofrecerte la transcripción en tiempo real. Cabe precisar que el sistema informa al usuario que estás usando el servicio y que este recibirá una copia.



La nueva función para Android estará en 2019.