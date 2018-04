Google Play tiene miles de aplicaciones para tu Android , pero no todas con la misma calidad de desarrollo y usabilidad. Lo cierto es que debemos navegar entre todas las apps para dar con lo que buscamos. Pero esto demanda tiempo, algo que no todos tenemos el lujo de gastarlo por algo tan simple.



La mejor solución es navegar por Google Play con la ayuda de los expertos de Google. Por si no lo sabías, hay un apartado muy específico de Play Store donde hallarás las apps recomendadas por el mismo equipo de Google. Allí encontrarás los aplicativos divididos en cuatro secciones:



- Selección de apps

- Selección de juegos

- Apps Android Excellence

- Juegos Android Excellence



Para llegar a este apartado, debes dirigirte a Google Play Store y visualizar las pestañas superiores, ubicadas debajo del buscador.



Hay dos filas de pestañas superiores, anda a la de abajo y ve hacia la izquierda hasta dar con la opción 'Selección de editores'. Haces clic y tendrás lo más destacado para tu Android.