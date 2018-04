Con el dinero no se juega. Si eres usuario de Android , seguro que has pensando en comprarte una App en la Play Store. Pero también estamos seguros de que eso supone un riesgo si es que crees que la inversión no valdrá la pena.



En esta situación tan cotidiana, te habrás preguntado cómo hacer para que te devuelvan el dinero por las Apps de Android que acabas de adquirir. Para esto hemos preparado una lista de situaciones para que puedas recuperar tu dinero.



Una manera de recibir el dinero íntegro es desinstalando la App en las primeras dos horas. Google automáticamente te devolverá el monto gastado. Nada más sencillo.



Otra opción en esta misma situación es dirigirse a la ficha de la App en Google Play Store y dar a la opción 'Obtener reembolso'.



La ruta es Google Play - Mis aplicaciones y juegos - Instaladas - Das clic a la App - 'Obtener reembolso'.



Si estás dentro de las 48 horas, tienes que someterte al proceso de reembolso supervisado por Google. Cabe señalar que no siempre funciona, pero es una opción de todas maneras.



Para esta situación, accede a este enlace desde una PC de escritorio, vas a 'Historial de pedidos', eliges la App en cuestión y das clic en 'Obtener reembolso'. Llenas un formulario y esperas a que Google estudie tu caso.



Cuando pasan las 48 horas de haber adquirido la App, el usuario deberá escribir directamente al desarrollador para dar cuenta de su queja. La dirección está disponible en la ficha de la Play Store.