El primer dibujo de tus hijos es algo que nunca olvidarás, algunos padres incluso lo han enmarcado para tenerlo como un recuerdo de toda la vida, sin embargo, aprovechando la tecnología que nos ofrece el siglo XXI, desde Depor te enseñaremos un sencillo truco de Android que le dará movimiento al dibujo que trazó tu niño o niña.

Para realizar este truco, primero tendrás que descargar en tu teléfono inteligente una aplicación de terceros denominada “Animation Maker”, la cual obtienes directamente a través de la Google Play Store de Android o haciendo clic en el siguiente enlace.

Además, la referida app es totalmente gratis y sencilla de usar, no será necesario que te registres o pagues algo adicional por utilizar sus servicios, ya que su sistema de monetización se basa en la publicidad.

Pasos para animar el dibujo de tus hijos con el celular

Es importante destacar que Animation Maker solo es compatible con los celulares y tabletas que tengan Android 4.4 o versiones superiores, también requiere de 13 MB y la imagen del dibujo de tu hijo almacenada en la galería de tu smartphone, o tomarle una foto al mismo utilizando la aplicación. Luego haz lo siguiente:

Primero, abre la app y otórgale los permisos que requiere de tu móvil Android para que opere sin inconvenientes.

para que opere sin inconvenientes. Ahora, presiona sobre el botón que dice “Upload Photo” (cargar fotos en español) se ubica debajo de las transiciones de dibujos.

Escoge el dibujo de tu hijo o hija.

El siguiente paso es tocar en “Next” y aceptar todo para que la inteligencia artificial lo analice.

Cuando te muestren las líneas o puntos (articulaciones), ajústalo según tu criterio, de lo contrario deja todo como está, es lo recomendable.

Finalmente, vuelve a tocar en “Next” y la animación estará lista.

¿Por qué la cámara selfie de los teléfonos dejaron de tener flash?

Culminando con la idea anterior, cuando te tomas una foto con la cámara delantera no se prende una luz blanca, sino que la pantalla de Android brilla por completo durante unos segundos.

La razón principal para quitar el flash LED es que a la mayoría de usuarios no le gustaba el aspecto que dejaba en sus smartphones.

Otro motivo es que los flash no permitían expandir la pantalla de los celulares y reducir los bordes, por eso lo quitaron.

Por último, en caso lo hubieran dejado, las cámaras y los sensores tendrían un mayor tamaño.

Así puedes desviar llamadas comerciales en tu celular Android

Antes de comenzar, es necesario brindarte una serie de recomendaciones para evitar las llamadas comerciales: no navegues por páginas web inseguras, lo mejor sería utilizar sitios oficiales; no solicites mucha información con un mismo número de teléfono, aquí lo ideal sería añadir un correo electrónico; si asesores comerciales te escriben por las redes sociales o aplicaciones de mensajería, como por ejemplo: WhatsApp, Messenger, Telegram, etc., nunca compartas tu número de teléfono porque formará parte de su base de datos. Ahora, aplica lo siguientes pasos: