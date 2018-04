Un drama del siglo XXI: perder el celular. Lo primero que haces es marcar tu número desde otro smartphone para ubicarlo mediante el sonido del timbre. Solo que la preocupación empieza cuando no escuchas nada. ¿Qué haces entonces?



Android cuenta con los servicios de Google para realizar muchas funciones, desde bloquear y borrar de manera remota tu teléfono, hacerlo sonar y configurar mensajes especiales para quien encuentre el smartphone.



Otra cosa que puedes hacer es utilizar el Android Device Manager para tratar de localizar el teléfono escribiendo "where is my phone" en Google. Puedes configurar el teléfono para que -a modo preventivo- el dispositivo acceda a WiFi o utilizar el GPS por remoto.



En caso todos los intentos son en vano, puedes utilizar Cerberus Anti-theft para eliminar toda tu información personal.



¿Sabes algún otro truco para encontrar el teléfono? Cuéntanos en los comentarios.