No todos tienen el dinero suficiente para comprar aplicaciones. Se trata de un lujo que no todos los usuarios de Android y iOS pueden permitirse; sin embargo, nada está perdido. Hay momentos en los que muchas aplicaciones de pago son gratuitas en Google Play y App Store, y no tendrás más que hacer que darle clic a los enlaces que compartiremos en el artículo.

Desde hoy, jueves 18 de julio de 2024, podrás descargar aplicaciones de pago sin costo alguno porque varios desarrolladores han decidido compartir sus creaciones para ampliar sus comunidades. Olvídate de la descarga de APK ni revisar catálogos online de dudosa reputación.

No creas que las aplicaciones estarán disponibles solo por unos días. Solo asegúrate de tener las apps en tu cuenta de Android o iOS durante el período promocional, y después podrás instalarlas cuando gustes incluso después de culminada la oferta.

Aplicaciones de pago gratis en Android

Aplicaciones de pago gratis en iOS

¿Hay aplicaciones invasivas?

Hay dos maneras de identificar las aplicaciones invasivas: a través de acceso directo, cuando alguien con acceso físico al dispositivo instala aplicaciones de monitoreo; o mediante acceso remoto, utilizando links maliciosos, archivos adjuntos de correo electrónico en ataques de phishing o aplicaciones de terceros comprometidas.

Recomendamos revisar los permisos concedidos a las aplicaciones. Además, deberías leer las reseñas antes de instalar las apps y evitar las que tengan los puntuaciones más bajos. Los que tienen miles de reseñas y calificaciones por parte de la comunidad, así como una descripción detallada sobre cómo funciona el software, son confiables y más aún si es que el desarrollador tiene la marca de verificación.

No está demás tener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones con los últimos parches de seguridad para que los malwares sean detectados a tiempo y no aprovechen las vulnerabilidades del software.

Te puede interesar