La Inteligencia Artificial se hace camino en más aplicaciones para beneficio de los usuarios. En esta oportunidad, Spotify está probando en su versión beta la función de DJ en 50 nuevos países, después de un lanzamiento en Estados Unidos y Canadá en febrero.

Los usuarios con suscripción Spotify Premium podrán utilizar la función que -mediante un algoritmo- ofrece recomendaciones musicales con comentarios generados por IA. Incluso, añade información escrita sobre por qué se eligió una canción en particular. El pequeño problema es que los resultados de DJ están en inglés.

El sistema combina la tecnología de modelo de lenguaje grande (LLM) patentada de OpenAI, responsables de ChatGPT, con la plataforma de generación de voz AI de Sonantic.

Cómo usar Spotify DJ

La herramienta está disponible desde hoy para los usuarios de Spotify Premium en todo el mundo. Al tratarse de una beta, habrá cambios y mejoras con el paso del tiempo.

Una vez dentro de Spotify, acude a “Feed de música” en la sección “Inicio” de la aplicación móvil en Android o iOS. Luego solo toca “Reproducir” en la tarjeta del DJ.

De no aparecer la nueva función, sigue estos pasos para actualizar el aplicativo en Android y iOS:

Abre la tienda de aplicaciones en tu dispositivo: App Store en iOS o Google Play Store en Android.

Busca “Spotify” en la barra de búsqueda.

Si hay una actualización disponible, verás un botón de “Actualizar”. Toca este botón para comenzar la actualización.

¿Spotify DJ o Discovery Station de Apple Music?

Spotify DJ revisará las últimas canciones de tu cuenta y reproducirá algunas de tus favoritas de antaño, incluso varias que no hayas escuchado en años. Suena bastante bien, ¿pero de qué tanto sirve si lo que buscas es descubrir canciones nuevas según tus gustos actuales? Spotify DJ promete hacer lo mismo aunque rebusque en lo que ya has escuchado antes. Apple Music, en cambio, tiene otro plan para sus usuarios.

La emisora llamada “Por descubrir” (Discovery Station, en inglés)y contendrá canciones que no hayamos incluido en nuestra biblioteca, es decir, canciones completamente nuevas para que explores en nuevos géneros. El sistema está programado para reproducir canciones similares a las que tienes en la biblioteca personal de Apple Music, así como las que has escuchado y te han gustado pero que no hayan aparecido en tus listas de reproducción.

