WhatsApp Plus es una de las herramientas más conocidas y descargadas en julio de 2024; sin embargo, no es la única que merece tu atención. Hay un catálogo amplio de softwares de terceros y no oficiales de WhatsApp que merecen la pena probar en tu teléfono Android. Aquí te contamos cuáles nos han llamado la atención.

Nuestra primera recomendación es WhatsApp Plus, un mod que ha ganado popularidad desde 2015 y cuya interfaz ha servido de base para las versiones modificadas que compartiremos más adelante. Este mod ofrece funciones mejoradas que no encontrarás en la aplicación de Meta y podrás hacer uso del chat evadiendo las restricciones del sistema.

YoWhatsApp es otro mod que vale la pena probar porque permite responder los mensajes con un estilo de burbujas de chat. Nada de cerrar una app para entrar a otra y así saturar las tareas en segundo plano. Cada mensaje aparecerá como ventana emergente y podrás cerrarla inmediatamente para seguir navegando. Además, los usuarios podrán bloquear conversaciones con un PIN o contraseña para evitar intrusos.

Otra alternativa al mod anterior es WhatsApp Indigo que incluye las burbujas de chat pero con colores para que organizar tus comunicaciones. También podrás ocultar chats archivados, borrar los emojis usados recientemente, enviar archivos con un tamaño de 72MB y el modo “siempre online” por si quieres aparentar estar conectado.

También te invitamos a probar FMWhatsApp por sus temas de fondo de pantalla en los chats. Si buscas seguridad, el sistema permite ocultar lo visto por última vez, ocultar las marcas azules, ocultar el estado de escritura y mucho más. El software cuenta con la función antiban para reducir el riesgo de ser reportado por Meta y perder el acceso a tu cuenta.

En caso de ser un fanático de Instagram, YCWhatsApp permite a los usuarios gestionar los mensajes con una interfaz inspirada como la red social fotográfica de Meta. Los usuarios pueden modificar las fuentes y el tamaño del texto, así como una mayor compatibilidad con videos de larga duración.

GBWhatsApp es otro mod que ha destacado recientemente por la función LivePic Widget para compartir fotos sin límite con los contactos e identificador de llamadas, así como el botón Modo Avión y la eliminación del botón “Leer más” para que el texto aparezca completo desde que es recepcionado.

Acabamos con WhatsApp Black Gold, un mod que permite automatizar el envío de mensajes y programarlos a tu conveniencia. También puedes añadir más cuentas para ampliar el alcance de tus comunicaciones y cambiar los íconos para las notificaciones.

Cómo verificar la seguridad del APK

Hemos compartido varios enlaces para descargar los mods pero siempre es bueno revisar por tu cuenta la seguridad de todos ellos. Nuestro consejo es descargar el APK para saber quién es el desarrollador original y percatarte de que no sea un archivo manipulado. Esto lo haces usando el archivo del APK (sin instalar) y visitando la página APK Signature Verification para verificar el origen del software. El sistema arrojará si la firma del APK coincide con la del desarrollador original.

Otra opción es revisando el APK con los antivirus online. La página VirusTotal funciona igual que APK Signature Verification: solo debes cargar el fichero en cuestión y esperar el resultado. Así podrás enterarte si es que el archivo contiene virus o cualquier otro programa malicioso.

Te puede interesar