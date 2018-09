Hay que echar mano de la tecnología para rendir mejor en la oficina. La solución más inmediata es acudir a Internet y evaluar cuáles son las herramientas online disponibles en Android e iOS que podremos sacar provecho.



Evernote

Android - iOS



¿No tienes dónde apuntar los deberes del día? Ve más adelante con esta app que es capaz de escanear notas hechas a mano, introducir información, añadir tareas pendientes, imágenes y mucho más. Incluso, pódras sincronizar tus datos con demás equipos.



Trello

Android - iOS



Con este servicio podrás crear tableros para organizar cualquier proyecto en el que estés trabajando, compartirlos con los colegas del trabajo, personalizar flujos de trabajo para distintos encargos, añadir listas de tareas pendientes en tarjetas y más.



Dragon Anywhere

Android - iOS



¿No te gusta escribir notas en el teléfono? Con esta app podrás organizar archivos de audio para tener todo al alcance de tu oído.



Documents To Go

Android - iOS



La app permite que los contactos añadidos al sistema editen desde el celular el mismo documento. Muy útil cuando se trata de coordinación en equipo.



CamScanner

Android - iOS



Evita los granulados en las imágenes de documentos. Con esta aplicación podrás escanear los papeles que necesites con un acabado más profesional y sin los problemas de enfoque ni contraste.



