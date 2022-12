Diciembre es el mes de las gratificaciones y las empresas tienen hasta la quincena para abonarle este pago a todos sus trabajadores, así que las millones de personas ya están empezando a organizar las compras para la Navidad de 2022, sin embargo, también se vienen quejando de la constantes llamadas comerciales que reciben en sus teléfonos Android, incluso cuando ya le repitieron a los vendedores que no desean adquirir sus productos o servicios. En esta oportunidad, desde Depor te explicaremos un sencillo truco para impedir cualquier tipo de llamada “Spam”. Toma nota.

Así puedes desviar llamadas comerciales en tu celular Android

Antes de comenzar, es necesario brindarte una serie de recomendaciones para evitar las llamadas comerciales: no navegues por páginas web inseguras, lo mejor sería utilizar sitios oficiales; no solicites mucha información con un mismo número de teléfono, aquí lo ideal sería añadir un correo electrónico; si asesores comerciales te escriben por las redes sociales o aplicaciones de mensajería, como por ejemplo: WhatsApp, Messenger, Telegram, etc., nunca compartas tu número de teléfono porque formará parte de su base de datos. Ahora, aplica lo siguientes pasos:

Es posible que un mismo número te haya llamado en más de una oportunidad, de repente ya lo tienes identificado.

Primero, abre la aplicación de “Llamadas” que viene instalada de forma predeterminada en Android .

. Ahora, presiona una sola vez sobre el número “Spam”.

Se desplegarán algunas opciones en la parte inferior, toca en el ícono de la “i” (información).

El siguiente paso es oprimir en el botón denominado “Bloquear”, el cual se ubica en la parte inferior.

Finalmente, Android te indicará que “ya no recibirás llamadas ni mensajes de este número”, confirma la acción.

¿Cómo eliminar el virus de tu celular?

Desinstala o elimina aplicaciones y APKS

Es probable que un archivo o aplicación esté alterando el normal funcionamiento de tu celular. ¿Qué diferencia hay entre las aplicaciones y las APK? es simple, en la forma de instalación , la primera las descargas directamente desde la Google Play Store, en donde hay poco riesgo de contraer algún virus; y la segunda a través de páginas externas, pues eres tú mismo quien las instala y actualiza manualmente, aquí hay mayor riesgo.

Si quieres mayor efectividad, primero descarga de la Google Play la aplicación “Files de Google”, uno de los mejores administradores para explorar, transferir y eliminar cualquier archivo o aplicación de tu smartphone.

Ábrela y presiona sobre el apartado de "Limpiar", lo ubicas en el extremo inferior izquierdo.

Files te mostrará todas las “Aplicaciones no usadas”, a las que no ingresas para nada pero que un virus sí podría utilizarlas (por eso la batería se recalienta).

Selecciona las que quieras, sobre todo las que no recuerdas haber instalado, esas posiblemente las haya descargado el propio virus, después toca en el botón de “Desinstalar”.

Por último, regresa al inicio de “Files de Google” y si has dejado archivos basura en el sistema también los podrás eliminar, solo aprieta en “Liberar”.

Restablecer Android al modo de fábrica

Si los problemas continúan tras realizar todo lo que te enseñamos anteriormente, no queda otra opción que reestablecer tu celular al modo de fábrica, significa que el sistema borrará todas las apps y archivos multimedia, absolutamente todo e incluso los virus, no obstante, se recomienda crear copias de seguridad de tus aplicaciones y transferir tus fotos, videos, documentos, etc., a un disco duro o computadora para que no pierdas algo importante.