Al igual que la función de control mediante gestos , no todas las cámaras de los smartphones Android cuentan con la opción de toma continua o time-lapse.



La verdad es que esta función es bastante llamativa si cuentas con un soporte o un trípode. Sean calles, pistas, veredas... Hay un montón de lugares donde puedes aprovechar esta técnica de grabación que -lamentablemente- no viene integrada en todos los smartphones.



Felizmente hay una solución: optar por Google Play y descargar Lapse It. Esta aplicación permite elegir la resolución del vídeo final, el intervalo de tiempo que pasa entre fotografía y fotografía y el tiempo total del time-lapse. Su usabilidad es bastante sencilla y arroja videos con formato MP4, MOV y FLV.



A pesar de contar con opciones de pago, la versión gratuita Lapse It cuenta con cosas interesantes para mejorar los videos.