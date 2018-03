En estos días libres podremos aprovechar de los descuentos de Google Play. Las ofertas de semana santa desde hace unos años llegan a las tiendas virtuales, estas son los juegos con mejores rebajas que encontrarás en tu móvil Android.

-XCOM Enemy Within 32.99 soles a 15.99 soles

-Lumini City 16.99 soles a 3.19 soles

-Smorost 3 9.99 soles a 3.19 soles

-Call of Duty Black Ops Zombies 22.99 soles a 10.99 soles

-Terraria. 16.99 soles a 8.99 soles

-Ticket to Ride 32.99 soles a 15.99 soles

-Reigns: Her Majesty 9.49 soles a 4.89 soles

-Preguntados (sin publicidad) 9.99 soles a 3.19 soles

-The Room Three 13.99 soles a 6.99 soles

-Sonic Runners Adventure 9.90 soles a 3.50 soles

-Farming Simulator 18 15.99 soles a 7.99 soles

-Day R Premium 14.99 soles a 7.49 soles

-Iron Marines 15.99 soles a 7.99 soles

-Dont Starve: Pocket Eedition 16.99 soles a 3.29 soles

-Bloons TD 5 9.99 soles a 3.19 soles

-Hitman Sniper 4.29 soles, ahora gratis

-Cat Quest 15.99 soles a 8.49 soles

-Monument Valley 2 16.99 soles a 8.49 soles

-Lego Jurassic World 15.99 soles a 6.49 soles

-Mini Metro 18.99 soles a 3.19 soles

-Geometry Dash 5.99 soles a 3.19 soles



La aplicación de Android ha preparado una pestaña exclusiva para las ofertas de pascua. No solo están los juegos mencionados sino también muchos juegos gratuitos recomendados por los desarrolladores.

Además, hay una selección de juegos que se han actualizado con este evento. Llega los juegos de Android elementos temáticos para muchas aplicaciones. Puedes ingresar al siguiente enlace para revisar todo lo que ofrece Google Play.

Android Android: las mejores ofertas de semana santa en juegos de Google Play. (Foto: captura)