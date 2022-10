Es cierto que Android es el sistema operativo para móviles más utilizado de todo el mundo, no obstante, también es habitual que se presenten ciertos errores, como por ejemplo: “el proceso android.process.media se ha detenido”, “no se ha podido analizar el paquete en tu teléfono”, “espacio de almacenamiento insuficiente”, etc. Existe un fallo que no suele aparecer con frecuencia, nos referimos al aviso: “no se puede establecer una conexión de datos fiable con el servidor”, ¿Quieres saber cómo solucionarlo? desde Depor lo explicaremos a continuación. Toma nota.

Antes de comenzar, ¿Qué significa este texto? básicamente, el error se muestra cuando no es posible acceder a los servicios de Google, significa que no podrás utilizar las aplicaciones instaladas o actualizarlas a través de la Google Play Store porque estas dos acciones dependen de una conexión con el servidor.

El error también sale por los siguiente motivos: un posible bug de una aplicación; caída del servidor; inconsistencias entre el certificado SSL y el nombre del dominio; certificado caducado; o la baja calidad en la conexión, sin embargo, así como son varias las causas que producen el fallo, también hay diferentes soluciones y aquí te diremos la más efectiva.

SOLUCIÓN AL FALLO NO PUEDE ESTABLECER UNA CONEXIÓN DE DATOS FIABLE CON EL SERVIDOR

Comprobar los DNS

Una de las soluciones más efectivas, ya que un error en los DNS impedirían la conexión al servidor.

Primero, abre los “Ajustes” de tu celular Android, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

Presiona sobre el apartado “Conexiones” > “WiFi” > y pulsa la tuerca para entrar a las configuraciones de la red.

Oprime en “Ver más” para que se desplieguen las opciones Dirección IP, Proxy y DNS.

En el apartado de IP elige la opción Estático. En Dirección IP escribe 192.168.1.128. En Puerta de enlace también debes redactar 192.168.1.128. En Longitud de prefijo de red escribe 24. A continuación configura DNS1 con 8.8.8.8. Continúa con DNS2 y coloca 4.4.4.4.

Finalmente, comprueba si ya tienes acceso a los servicios de Google.

CÓMO ACTUAR SI TE ENCUENTRAS UN CELULAR

Primero, no apagues el teléfono , es un hecho que el propietario intentará llamar a su número para corroborar si todavía sigue prendido.

, es un hecho que el propietario intentará llamar a su número para corroborar si todavía sigue prendido. En caso se coordine un punto de encuentro para la devolución, lo ideal sería ir con alguna autoridad policial, de esta manera vas a contar seguridad si se trata de un extraño.

Antes de entregarlo, asegúrate que lo desbloquee y te diga su número telefónico para corroborar que realmente le pertenece a él o ella.

Si lo has hallado en un centro comercial o institución educativa (de confianza), lo ideal sería reportar el móvil al área de “Objetos perdidos”, ellos se encargarán de todo lo demás.

Ahora, si nadie se comunica después de varias horas y el objeto lo encontraste en la calle, acude a la comisaría más cercana de tu zona para que lo entregues.

Recuerda dar las especificaciones exactas del hallazgo, como por ejemplo: la fecha, hora, dirección exacta, etc. Las autoridades trabajarán para que llegue a las manos de su verdadero dueño.

Si quieres tener mayor información de Depor, te recomendamos que sigas nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.