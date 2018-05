Mucho se ha hablado sobre las bondades del Android P . Ya el sistema operativo se encuentra en su segunda beta, por lo que podría ser instalada en algunos smartphones de Samsung .



Android P Dev Preview 2 , la segunda de las cinco versiones beta previstas antes del lanzamiento oficial, estará disponible para los equipos de Sony, Xiaomi, Nokia y OnePlus. ¿Pero qué hay de Samsung ?



La web SamMobile trató de contestar esta pregunta haciendo uso de sus contactos dentro del gigante surcoreano. La siguiente lista es una especulación a partir rumores dentro de la empresa, no necesariamente los siguientes equipos contarán con Android P .



Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9 Plus

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8 Plus

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy A8

Samsung Galaxy A6

Samsung Galaxy A6 Plus

Samsung Galaxy J6 2018

Samsung Galaxy Tab S3



Por otro lado, los equipos que no se actualizarían con lo nuevo de Android serían:



Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy A5 2017

Samsung Galaxy A3 2017

Samsung Galaxy J7 2017

Samsung Galaxy J5 2017

