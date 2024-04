Una de las características de los celulares Android es que está llena de funciones bastante útiles para el día a día. A través de estos smartphones se pueden compartir desde fotos hasta videos pesados para que los transfieras a todos tus amigos por medio de algún servicio de mensajería, sea WhatsApp, Facebook Messenger, o la nube como Google Drive. Sin embargo, también hay un botón que se hace llamar “Mobile Hotspot”. ¿Para qué sirve realmente? Si tienes dudas al querer presionarlo, será mejor que leas esta nota para evitar cualquier tipo de inconveniente en tu dispositivo. Eso sí, no es nada malo ya que esta herramienta no solo te ayudará mucho a ti, sino también a todos tus amigos que se encuentran alrededor. Asimismo, para obtenerla no hay necesidad de instalar nada ya que esta llega de fábrica en tu terminal.

Para qué sirve el botón “Mobile Hotspot” en tu celular Android

El único requisito para que puedas usar el Mobile Hotspot en tu celular es que tengas datos.

Una vez hecho esto, solo deberás bajar la barra de notificaciones para acceder a ella.

Verás que se trata de un ícono de una pantalla con una señal .

. Pues mediante ella puedes compartir tu red Wifi de tu smartphone a cualquier terminal que sepa la clave.

ANDROID | Con este simple botón podrás compartir internet con todos tus amigos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Para ello te recomiendo ponerle una totalmente segura.

De esa manera convertirás tu smartphone en un router listo para que puedas conectar otro smartphone, tu tablet o simplemente la computadora.

ANDROID | Si activas el Mobile Hostpot en tu celular, aparecerá una señal distinta junto al lado de la señal de tu celular. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Esta no genera demasiado gasto en tu paquete de datos, aunque te recomiendo que no la emplees en caso necesites bajar archivos muy pesados.

Asimismo, en algunos teléfonos puedes compartir una conexión Wifi yendo a Red Móviles y activando la particular función.

