¡Android en peligro! Google sabe que el desbloqueo por voz es inseguro

Google da un paso atrás. La compañía ha reconocido que el desbloqueo de voz en el sistema operativo Android es inseguro, por lo que eliminarán esta función en una próxima actualización.



Google ha detectado que el sistema de desbloqueo de voz en Android no es capaz de distinguir las voces entre los usuarios. Basta tener una voz parecida y decir el comando 'Ok Google' para que el smartphone sea accesible.



Lo preocupante es que dicho sistema hace que el lector de huellas, reconocimiento facial o PIN no sirvan para nada, debido a que el acceso al smartphone Android es inmediato.



El Pixel 3 y el Pixel 3 XL ya no cuentan con esta polémica función de desbloqueo, por lo que es de esperarse que esta desaparezca del resto de smartphones Android. No hay fecha oficial para el cierre de esta función, pero se espera que sea lo más pronto posible.