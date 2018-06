Android reporta este fallo si tecleas "the1975..com" en Google [VIDEO]

Un usuario de Reddit reveló un interesante bug en los smartphones con sistema operativo Android . Se trata del comando "the1975..com" .



Para ver los efectos del bug, solo teclea "the1975..com" en Google o el asistente virtual , y verás que el sistema muestra tus últimos mensajes de texto.



Ahora Google está trabajando para solucionar este error. Lo más probable es que ya no esté disponible en la mayoría de terminales, ¿pero qué tal si en tuyo aún sí?



Cabe precisar que el fallo solo funciona si en tu smartphone has dado permiso a Google para que acceda a los mensajes de texto. No te preocupes, el fallo no es un problema de privacidad (tendrían que acceder manualmente a tu smartphone para ver los últimos mensajes), sino que es un error de programación bastante curioso.



Google explicó que se trataría de un error de traducción en la plataforma de búsqueda que interpreta ciertas frases como comandos.