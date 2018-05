Nadie está a salvo. Las aplicaciones que descargas de Google Play Store son medianamente seguras , porque atraviesan una serie de filtros de seguridad que no eficientes al 100% de los casos. Y si por desgracia descargas una app infectada, esperamos que no sea el temido Android.Reputation1 .



Android.Reputation1 fue detectada por primera vez en 2014 por Symantec . El malware apareció en el código de siete aplicaciones. Google procedió a eliminarlas, pero sucede que la amenaza persiste en la red: alguien volvió a subirlas con un nombre ligeramente modificado y con un nuevo editor para evadir la censura.



De acuerdo con Symantec , las aplicaciones ofrece " mejoras en el teclado de emojis, limpiadores de memoria, calculadoras, bloqueadores de apps y grabadores de llamadas ". Una vez que se instalaba la app corrupta, esta " tomaba varias medidas para permanece en el dispositivo, desaparecer y borrar sus pistas ”.



Android.Reputation1 se mantiene inactiva para ganarse la confianza del usuario. A los días la app solicitaba permisos de administración utilizando iconos de la suite de Google . Hecho esto, el sistema muestra publicidad y redirige al usuario a webs de SCAM.



No se sabe a ciencia cierta si las aplicaciones fueron eliminadas por Google Play . Al menos la advertencia está hecha y revisa muy bien la información de cada app antes de descargarlas.

Vea también Francia prohíbe las visitas escolares a las tiendas de Apple